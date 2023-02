Todo indica que los gremios docentes rechazarán la oferta salarial que está sobre la mesa paritaria y el gobierno provincial ya abre el paraguas por los paros que implicaría esa decisión. "En Snata Fe normalizamos que, ante la primera oferta salarial, los docentes van al paro", sostuvo el subsecretario de Empleo e Inclusión Laboral, Eduardo Massot.

“Creemos cien por ciento la democracia sindical pero no compartimos la cantidad de días de paro docente del año pasado. Lo respetamos pero no compartimos que ante la primera propuesta seria, razonable que equipara la nacional, la respuesta son tres mociones de rechazo y una de aceptación. Veremos qué sucede, pero si esto sucedería en el sector privado ante la primer propuesta de las cámaras empresarias responderían con paro y no habría comercio ni nada”, ejemplificó Massot en La ocho.

Respecto a la posible serie de paros que retrasarían el inicio de clases el funcionario opinó que es “desmedido”. “Esto se discute en la mesa paritaria se solucionan los problemas, pero no con paro. En Santa Fe, la sociedad integralmente, hemos normalizado que ante la primera propuesta se va al paro docente”.

En cuanto a una posible mediación para frenar el eventual paro del miércoles, el funcionario lo descartó por la propia dinámica gremial que, entiende, no dará marcha atrás.