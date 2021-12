El fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja imputará este jueves al directorio de Guardati y Torti SA, una financiera rosarina que en febrero de 2020 hizo desaparecer los ahorros millonarios en pesos y en dólares de sus ahorristas. "Se pidió una audiencia en el Tribunal, para hacer ante el juez una imputación a los ocho integrantes del directorio y del síndico de la firma. En la primera imputación que fue el 30 de marzo, teníamos 42 víctimas. En este caso, vamos a presentar otras 114 y hemos podido establecer con claridad que hubo en total 156 cuentacomitentes a los que se les quedaron con sus ahorros", le dijo Narvaja a RosarioPlus.

Tras la primera imputación, a comienzos de este año, se sumaron nuevas víctimas que estaban en distintos puntos del país, cuyos fondos quedaron en un limbo de un día para el otro, por presuntas maniobras de defraudación de la empresa, que se sospecha los habría usado para fondear a otra firma (GyT Plus) de corretaje de granos, propiedad de los mismos titulares.

Una de las víctimas

El caso de Marcelo, de La Plata, es uno de los que se presentará este jueves en la audiencia en el Centro de Justicia Penal. En diálogo con RosarioPlus, sostuvo: "En septiembre de 2018, abrimos con mi mujer una cuenta en Guardati y Torti. La idea era ir haciendo una base de ahorros con lo que teníamos por mes. Lo poníamos en una cuenta que ellos debían administrar, en títulos, dólares o diferentes opciones. Básicamente, como cualquier broker, en nuestro caso eran instrumentos financieros en dólares. A mí en 2019 me sale una opción para trabajar a cincuenta kilómetros de acá de La Plata, pero para agarrar ese laburo teníamos que cambiar el auto. Cuando junté la plata, en febrero de 2020 quiero transferir 9.500 dólares para la transferencia y poder concretar la operación, pero en la pantalla me salió "pendiente". Era muy raro, porque siempre era todo inmediato. A los siguientes dos días, me fijo de nuevo y seguía igual. Desde ese momento, dejaron de contestar al WhatsApp y los mails, que era la forma en la que nos respondían siempre. Y nos fijamos en Twitter y vimos que era como una debacle, había un montón de gente que denunciaba lo mismo".

Desde aquel día, los fondos en dólares que habían podido ahorrar Marcelo y su esposa, están desaparecidos. Al menos otras 155 personas están en la misma situación: "Nos quieren tratar como acreedores, pero no lo somos. No tenemos nada que ver con los granos. Si usaron nuestra plata para cubrir un problema que tuvieron con su otra empresa, que era una corredora, no lo sabemos".

Según la estimación que pudo hacer hasta el momento la Unidad de Delitos Económicos que preside el fiscal Sebastián Narvaja, los montos particulares que suman los ahorristas estafados suman 1.150.000 dólares y 13 millones de pesos. Pero en los próximos mese podrían aparecer nuevas demandas.