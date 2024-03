Una nueva audiencia por posibles despidos en la planta rosarina de Acindar tuvo lugar este lunes en la sede local del Ministerio de Trabajo, y según contaron desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) será difícil evitar las intenciones de la patronal de achicar el plantel en medio del contexto de crisis económica.

Luego del anuncio empresarial de frenar la actividad durante un mes, desde el gremio informaron que hay al menos 15 trabajadores con riesgo de perder sus fuentes de ingreso. La planta Heredia de Acindar, ubicada en bulevar Seguí al 7500, emplea a cien trabajadores y además de los despidos planean implementar suspensiones y adelanto de vacaciones.

En diálogo con Si 98.9, el titular de la UOM local, Antonio Donello, explicó: “Seguimos rechazando la desvinculación de los compañeros y pasamos a una audiencia el 11 de abril. Por eso todavía no pudieron despedir. La situación es compleja pero seguiremos luchando. La empresa está notando que le sobran trabajadores y quiere achicar el plantel”.

La situación para la industria nacional es compleja en medio de una fuerte retracción de las ventas mayoristas y minoristas en el mercado interno. El impacto de este factor ya se vio reflejado en los últimos datos oficiales, que expusieron que el uso de la capacidad instalada en la industria fue del 54%, el más bajo desde junio de 2020, enmarcado en la pandemia.

Pero mucho datos no quedan registrados en las estadísticas ya que se trata de pequeñas unidades que en muchos casos ni siquiera están registradas, pero que dependen de la actividad de grandes plantas como la de Acindar.

Respecto a esto último, Donello deslizó: “Hay muchos despidos que ni nos enteramos porque son talleres chicos, que llegan a un acuerdo, los indemnizan y se van. Hay mucho que no se informa pero el goteo de despidos no se para”.

En relación a la situación económica de sus representados, pero también de quienes sostienen el consumo, evaluó: “No llegaban antes, ¿cómo van a llegar ahora? ¿Quién va a ir a comprar un lavarropa, una cocina o heladera como están los precios, y sin financiamiento? La situación está empeorando y la gente ya lo está notando”.

Sobre un posible nuevo paro de la CGT en el corto plazo, aseguró: “Se está hablando y yo creo que si esto no cambia no va a pasar mucho tiempo para una medida de fuerza. Si no damos la pelea estamos perdidos, está muy complicada la situación económica”.