El último fin de semana largo del año tendrá a la mayoría de los comercios del centro rosarino abiertos, pero el viernes sólo se trabajará media jornada por un hecho particular: juega la Scaloneta.

Desde la Asociación Casco Histórico de Rosario informaron que el próximo jueves la oferta comercial será normal, mientras que el viernes el horario de atención en los negocios será hasta el mediodía.

"Comerciantes contentos que argentina avanza en el campeonato del mundo, muchas ventas tienen que ver con eso, no solo en productos alusivos al mundial, sino en el ánimo del consumidor que, cuanto más avance más ventas habrá, el componente psicológico juega un papel clave en el consumo de productos no esenciales y este fin de año el certamen mundialista lo está demostrando, las ventas de no esenciales cayeron los días posteriores a la derrota con arabia saudita, pero se recuperaron con las posteriores victorias", indicaron desde la agrupación.

Asimismo, desde el Centro Comercial Calle San Luis señalaron que por "decisión consensuada por los comerciantes" el jueves la actividad será normal y el viernes medio día.

Por otra parte, desde la asociación comentaron: "Luego del relevamiento mensual en nuestros comercios, informamos que las ventas minoristas se mantuvieron en los mismos valores que en noviembre del año pasado y las mayoristas en un punto porcentual por arriba de este valor. Superando con estos valores los niveles de venta de la media nacional informados por CAME".

El partido por los Cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Países Bajos se disputará a las 16 horas y todos los rosarinos, y argentinos, están pendientes de la Scaloneta.