La mayoría de los análisis que hizo el oficialismo para entender a qué se debió su derrota en las PASO, hacía particular énfasis en la cuestión económica. Quien más claro lo expuso fue la vicepresidenta Cristina Kirchner. En su dura carta reveló haber alertado en numerosas ocasiones a Alberto Fernández sobre las consecuencias electorales que podía traer aparejada la política vigente, a la que calificó de "ajuste fiscal".

Daniel Guida, economista de la Fundación Libres del Sur, sostuvo en una charla con Leo Ricciardino en Sí 98.9 que “es cierto que las cosas que se hicieron no fueron bien comunicadas o todavía no tuvieron su impacto en toda la economía, pero eso a la sociedad no le alcanza porque la situación de los sectores asalariados y de clase media y es algo real que impacta”.

“La gente sabe cuándo se vivió bien, pero a veces perdemos la memoria, salvo los jóvenes, es muy difícil que nos podamos olvidar del 2001”, advirtió y aseguró que el peso de la deuda en el conjunto de la economía argentina es el resultado de la política de Mauricio Macri, quien tuvo opiniones al respecto en los últimos días y para Guida esas apreciaciones “carecen de valor y son de un cinismo absoluto”, sin embargo las palabras del ex mandatario no erosionan la imagen de Juntos por el Cambio ni tienen un alto impacto en la decisión del voto.

