Tras varias semanas de incertidumbre en torno al destino de la planta Dow y de sus más de 120 trabajadores, resonó fuerte el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la importancia de su permanencia para la industria nacional, y las negociaciones lejos de estancarse avanzaron.

El ministro de Trabajo provincial Juan Manuel Pusineri destacó que si bien los representantes de la multinacional que opera en Dow transmitieron su objetivo de movilizarse hacia otras plantas, no quieren negociar para que un potencial comprador se vuelva competencia. Sin embargo dejó en claro la postura en sintonía de los gobiernos nacional y provincial con el sindicato, en busca de rescatar el know-how y las fuentes laborales, y llegar a un acuerdo para la venta de las instalaciones con maquinaria y mano de obra incluida al mejor postor.

En diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9, Pusineri detalló: “Estuvimos en una mesa de diálogo con el sindicato, la empresa, el Ministerio de Trabajo y el de Producción, y la comisión de Asuntos laborales de Diputados. Y el miércoles una audiencia con el sindicato y la empresa donde se convino seguir buscando alternativas para que no se deslocalice de la zona emplazada y conservar las 120 fuentes de trabajo”.

Como primera mirada, aseguró que “la empresa tiene una decisión global de retirarse del mercado en esta planta en Santa Fe. Pero les insistimos en la posibilidad que la empresa sea trasferida a otro titular que pueda explotarla, con los mismos trabajadores que actualmente se desempeñan”.

El asunto que hace mayores escollos es que “la empresa quiere irse con parte de la maquinaria, que es la fundamental para el know-how de la producción”. El objetivo del Gobierno en la negociación es que la transferencia sea viable para que quien vaya a comprar Dow “para que se pueda seguir la producción, y se garantice la continuidad del trabajo de todos sus empleados”.

Consultado sobre posibles oferentes, Pusineri aseguró: “Hay diferentes firmas que se interesaron, hicieron saber su voluntad en una eventual adquisición de la planta, si bien no hay una oferta concreta al momento. He hablado con funcionarios nacionales de Desarrollo productivo y me aseguraron que hay empresarios interesados en explotar la planta. Lo que argumenta la empresa es que si son decisiones de mercado, y que si no quieren producir ahí, tampoco quieren que otros produzcan. Son las reglas en el marco del sistema capitalista”.

Sin embargo destacó: “La intervención de ayer tendrá efecto seguramente, seguiremos atentos e insistiendo en la preservación de la empresa y sus fuentes laborales”.

Escuchá la entrevista completa al ministro Pusineri: