Como cada 2 de abril, este domingo se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, una fecha instaurada por las Naciones Unidas en 2007. En Rosario, el grupo TGD Padres TEA lleva doce años “hablando de autismo” y poniendo en agenda las dificultades que padecen las personas con este tipo de trastorno del desarrollo. Aunque advierten que se ha avanzado mucho en el diagnóstico temprano, hacen hincapié en la necesidad de mejorar la capacitación médica y docente en pos de lograr una integración plena de sus hijos en la sociedad. Este domingo realizarán la Caminata Azul, que a las 18.30 partirá desde Córdoba y San Martín y se desplazará hasta el Monumento, donde habrá un acto a las 19.

“Somos familiares autoconvocados que tenemos como principal objetivo la visibilización, por eso hacemos las campañas en espacios públicos con nuestra carpa azul desde hace años. También vamos a hablar a escuelas y universidades. El otro objetivo es el empoderamiento, y para eso llevamos reuniones mensuales desde hace años con padres que recién reciben el diagnóstico para acompañarlos en todo aspecto, desde lo emocional hasta lo administrativo. El tercer objetivo es incidir en políticas públicas en los tres niveles”, explicó Sol de TGD a RosarioPlus.com.

“Cuando se recibe el diagnostico es shockeante, desconocido, y eso da miedo. Es importante cómo brinda el profesional el diagnóstico, eso incide mucho en las familias. Es importante buscar padres que ya han transitado este camino. El conocimiento es empoderamiento e incide en el acompañamiento de nuestros hijos”, explicó.

Según la última actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la prevalencia estimada del autismo entre los niños de Estados Unidos, se registró un aumento con 1 de cada 36 niños diagnosticados con un trastorno del espectro autista en 2020. Anteriormente, existía una prevalencia de 1 en 44 niños en 2018 y 1 en 150 niños en 2000.

Al respecto, Sol indicó que “esto es debido al mayor conocimiento y a la detección temprana". ”Está comprobado que detectado tempranamente cambia el pronóstico de las personas con autismo en su adolescencia y juventud. Se ha avanzado pero falta muchísimo. En lo que respecta a Argentina no tenemos números porque no hay políticas públicas referidas al tema. Es algo preponderante el compromiso del Estado", sostuvo.

"Falta mucha capacitación y cambios de currícula en Medicina. El autismo se aborda solo en materias optativas. Si el pediatra no tiene el mínimo conocimiento respecto a las señales de alerta no va a llegar a un diagnóstico. Lo mismo sucede con la educación, donde no existe la capacitación adecuada entonces cuando un padre o madre quiere inscribir a su hijo en una escuela no consigue banco al manifestar la condición de su hijo. La respuesta más común es ‘no estamos capacitados’. Hay padres que han recorrido más de 30 escuelas en donde les han negado un banco. Negar un banco a alguien por su condición es un acto discriminatorio e invitamos a los padres a denunciarlo", agregó.