Cómo convivir con arañas, alacranes y mosquitos y sobrevivir al intento

Algunos de los animales con los que suelen convivir los rosarinos en sus casas son los insectos. Algunos, como las moscas o pequeños arácnidos, son normales e indefensos. Otros pueden llegar a causar problemas importantes para los seres humanos, como los mosquitos o a aquellos que sus picaduras son de importancia médica como los alacranes.

Carlos Tasinato, ingeniero agrónomo y director de Control de Vectores del municipio, indicó en una entrevista con Rosarioplus.com que transformar las áreas naturales como ha ocurrido en Rosario conlleva una serie de problemas. Lo mismo sucede con el cambio climático. La ciudad, por ejemplo, se volvió más templada y ahora hay más meses de mosquitos que e épocas pasadas.

“Si bien es una observación muy subjetiva, empírica, es cierto que hay una mayor presencia de mosquitos durante más meses en el año. También varía la cantidad. Observamos en pleno invierno larvas de mosquitos en zonas donde hay aguas estancadas. Lo que sucede con el clima es que no tenemos estaciones bien marcadas, como era antes, ahora puede hacer frío o calor en un mismo periodo”, precisó.

Sobre estos vectores, marcó como problemáticos dos momentos del año: en los primeros días de la primavera, donde se junta gran cantidad de humedad, generando una explosión en la población de mosquitos y en la llegada del verano, donde puede producirse otro crecimiento sustancial.

El especialista apuntó hacia dos especies comunes hoy en la región, el Culex que es un mosquito cosmopolita y se encuentra en cualquier parte del mundo y el charquero (Aedes albifasciatus), más autóctono. “Para que estas especies se propaguen debe haber ciertas condiciones climáticas que gobiernan su vida, regidas por la temperatura y la humedad en conjunto”, añadió.

En ese sentido, diferenció a estas especies con el mosquito Aedes Egipty, trasmisor del dengue, entre otras enfermedades. "No aparece especialmente en la primavera y de hecho venimos haciendo un seguimiento con epidemiología y no hay riesgos en estos momentos, aunque siempre estamos alertas", señaló Tasinato.

El funcionario dijo que desde la Municipalidad se cumple un plan "organizado" y que, "a diferencia de lo que algunas personas piensan, se está trabajando, pero la verdad es que ya no van a ver el camión o los equipos fumigando por todas partes porque eso se basa en una técnica obsoleta. "Tenemos un clima subtropical y estamos en zona de mosquitos, no vivimos en un ambiente estéril. Hay momentos en los que se van a sentir más que en otros pero realmente no tenemos una situación de desborde", enfatizó.

Cuidados y prevención ante la aparición de alacranes

La época estival se caracteriza por las altas temperaturas y la humedad, lo cual genera mayor presencia de alacranes. La mayoría de los accidentes se producen en el domicilio, por lo cual las medidas de prevención deben estar orientadas a evitar el ingreso de los mismos al hogar y tener precaución en aquellos sitios donde podemos encontrarlos.

En ese sentido, Tasinato hizo referencia a la información que suele circular en Internet sobre estos vectores, donde se dice que existen dos clases de alacranes: uno ponzoñoso y otro que su picadura, si bien genera un fuerte dolor, no tiene efectos adversos y no es de riesgo sanitario como su par. Sin embargo, desde su experiencia, el funcionario dijo que la mayoría de estos insectos son ponzoñosos y por ello “no hay que confiarse”.

El signo más destacado del envenenamiento por picadura de alacrán es el dolor agudo y de alta intensidad que se produce en el lugar del aguijonazo. El mismo puede ser solo local, con gran dolor en la zona de la picadura, que puede extenderse hacia el tronco, sin producir daño en los tejidos en el lugar de la picadura (independientemente del tiempo). En estos casos, no corre peligro la vida de la persona.

Cuando existe envenenamiento generalizado, también hay dolor local, pero el veneno al distribuirse afecta diferentes partes del sistema nervioso y otros tejidos que complican el cuadro. Los síntomas son: taquicardia, dificultad respiratoria, salivación, lagrimeo y temblores, entre otros. En casos graves pueden presentarse vómitos, diarrea y alteraciones cardíacas. Quienes deben tener mayores cuidados son los adultos mayores y niños.

Arañas que tejen silenciosamente en el comedor de casa

Las altas temperaturas favorecen que las arañas vuelven a estar más activas y podemos verlas en los rincones de nuestras casas. Rosario no es ajena a este tipo de vectores y si bien no es común escuchar en los medios sobre accidentes con picaduras, conviven entre nosotros y hay especies que su veneno puede ocasionar problemas, incluso la muerte, como es el caso de la araña del rincón o de los cuadros

Lo que ocurre con estos insectos, dentro de su ciclo biológico, es que la temporada estival es su época reproductiva, por lo tanto, los machos salen en búsqueda de las hembras. La araña loxosceles, conocida además de como la araña del rincón, como “violinista”; tiene una gran presencia en todo el territorio de nuestro país, y eso puede resultar un dato alarmante. Sin embargo, Tasinato aseguró que es muy raro que ataque, ya que no es una especie agresiva, y que cuando lo hace es como consecuencia de un encuentro accidental.

Esto quiere decir que la araña no va a picar a una persona que esté durmiendo. De hecho, suelen vivir toda su vida en un lugar, tejiendo una telaraña para poder capturar insectos para comer. Pero sí puede atacar si uno coloca la mano en un lugar en donde la araña permanece, o si accidentalmente se la aplasta.

“Le escapa a la luz y tiende a estar en ambientes oscuros, en lugares donde puede encontrar cierto refugio, como debajo de un mueble viejo, o detrás de un cuadro”, contó el funcionario de Vectores que citó un caso reciente en su área ante una consulta por presencia de alacranes en un taller de parte de un vecino, pero sorpresa fue encontrase con la araña loxosceles. “Es una especie de 3 centímetros, con patas alargadas, de color marrón clarito, y el nombre vulgar de araña violinista se da porque en la región entre la cabeza y el tórax tiene un dibujito oscuro similar a un violín. Tejen poca tela, particularmente en los lugares en los que está escondida", acotó.