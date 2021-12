El ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, confirmó este jueves que el pasaporte sanitario comenzará a exigirse desde el próximo 21 de diciembre. La disposición establece la necesidad de que toda persona que haya cumplido los 13 años de edad y que asista a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar que posee un esquema de vacunación completo contra la COVID-19, aplicado al menos 14 días corridos antes de la asistencia a la actividad o evento.

En conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, indicó que “el gobierno Nacional dispuso el pase sanitario para todo el territorio de la Argentina, posibilitando que cada unas de las jurisdicciones obrara, a partir de esa norma general, en consecuencia”.

A continuación, el ministro indicó que la página web www.santafe.gob.ar cuenta con “el botón “Pase Sanitario” donde se puede acceder a la aplicación Mi Argentina, donde se encuentran los elementos digitales para comprobar que una persona tiene el esquema completo de vacunación”.

Respecto de la reciprocidad entre provincias en el pedido del pase, el funcionario indicó que “en el ámbito de la provincia de Santa Fe, cualquiera sea la procedencia, de la persona que quiera desarrollar alguna de estas actividades, va a tener que contar con el esquema de vacunación completo”.

A la fecha, las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario enumeradas por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, son: viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas, o similares; actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados; actividades en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados; y eventos masivos organizados de más de 1000 personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

En el territorio santafesino, será exigible el esquema completo de vacunación para la concurrencia a centros culturales, teatros, cines y gimnasios; participación en reuniones o celebraciones sociales en salones de eventos, fiestas y similares; asistencia a casinos y bingos; y concurrencia a atracciones turísticas, en predios delimitados con controles para el ingreso de la concurrencia.

De esta manera, desde el martes se pedirá vacunación con dos dosis a mayores de 13 años para ingresar a boliches bailables, salones de fiestas, eventos masivos de más de mil personas, como también lo indica la norma nacional. Sin embargo, la provincia incluyó otras actividades dentro de las que se pedirá el pase, como teatros, cines, gimnasios, centros culturales y casinos.

Estas medidas entrarán en vigencia a partir de la hora 0 del martes 21 de diciembre.

FOMENTAR LA VACUNACIÓN

"La finalidad principal es que aquellas personas que no se hayan vacunado completen los esquemas de vacunación con esta exigencia", señaló en diálogo con RosarioPlus.com el ministro.

“Es igual que el resto de las normas sanitarias, donde el privado le pedía a su cliente que se tome la temperatura o se ponga alcohol en las manos. Ahora va a tener que pedirle a quien concurre al espectáculo su carnet de vacunación con esquema completo o la aplicación donde esto esté detallado”, explicó e indicó que el control sobre estos actores privados quedará en manos de los municipios con la supervisión de la provincia

“Lo que se va a mirar es cómo evoluciona la vacunación, nosotros tenemos una franja estimada entre los 18 y 30 años que no tomaron la segunda dosis, no tomaron el turno por diversos motivos, por ejemplo porque el cuadro sanitario había mejorado, detectamos muchos que no completaron en esa franja”, remarcó el jefe de la cartera laboral.

En cuanto a si algún sector empresarias de los que forman parte de listado se opuso a la implementación del pase dijo: “Hicimos un trabajo previo de conversación con sectores y no tuvimos una recepción negativa, en general no hubo objeciones”.