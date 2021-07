La campaña de vacunación en la provincia sigue a paso firme y esta semana continúa la aplicación de primeras dosis de vacunas a menores de 30 años. Las largas filas en los ingresos al vacunatorio emplazado en el predio de la ex Rural constituyeron algunas de las principales postales este lunes, en una nueva jornada de inoculación a la población más joven.

En tanto, los registros indican que se inscribieron de manera oficial para ser inoculados el 63 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años residentes en la provincia. Desde el Ministerio de Salud estiman que hay 638.565 personas comprendidas dentro de esta franja etaria, de las cuales se inscribieron en el registro de vacunación de Santa Fe unas 404.819.

En porcentajes, se trata de la población que menos se apuntó para ser inoculada contra el coronavirus pese a ser uno de los grupos con mayor circulación. Entre campañas de sensibilización, el convencimiento de que "es necesario", la militancia pro-vacunación con amigos que tienen dudas y la adrenalina por la "recta final", los jóvenes protagonistas de esta etapa contaron a Rosarioplus.com cómo viven el momento más anhelado.

Juan, uno de los miles de jóvenes de 26 años que fueron inoculados este lunes en la ex Rural, contó lo particular de su caso: "Tengo el alta por covid desde hace dos meses y me sigue dando positivo el hisopado. Lo comenté en el vacunatorio, vino una doctora y me describió que no contagio pero aún tengo parte del virus dentro del organismo. Me pude vacunar igual y me fui muy contento. Me encontré con muchos conocidos. Ahora queda la recta final".

Agustina, por su parte, también destacó la labor de los trabajadores del vacunatorio a la hora de despejar dudas: "Son super atentos, te explican todo las veces que sea necesario. No entiendo cómo hay gente que no se vacuna". "Tengo amigas que no se quieren vacunar y, en más de una oportunidad charlé con ellas para que entiendan que se trata de algo colectivo, para que todos podamos salir cuanto antes de esta situación", manifestó la joven contadora.

"Fui a vacunarme con un amigo porque nos tocó en el mismo horario. Se vive un clima bastante alegre y está todo super bien organizado. Todos mis amigos se quieren vacunar y por suerte no hubo que convencer a nadie. Son dos segundos, no duele nada y es necesario. Además anotarse lleva un minuto así que no hay excusas", agregó Nicolás, estudiante de Biotecnología.

Que se corra la bola

En este marco, Municipalidad y Provincia impulsaron en los últimos días la campaña "Vacunate, amigo" con la finalidad de promover la inscripción de los más jóvenes. Divulgadores registraron bares y cervecerías de los principales paseos gastronómicos de la ciudad facilitando el acceso al formulario de inscripción a partir de un código QR.

"Tuvimos mucha respuesta de parte de los jóvenes. Algunos nos comentaron que no se han anotado porque nunca se imaginaron que iban a llegar tan rápido los turnos, otros nos dijeron que no lo hicieron por 'colgados' y otros porque tenían dudas sobre los síntomas posteriores. En muchos casos evacuamos dudas ", Dijo a este medio Andrea Nisnevich, Directora de Juventudes del municipio.

En paralelo y con el mismo objetivo, la Universidad Nacional de Rosario inició la campaña "Vacunate Para Volver a Encontrarnos" y, la primera jornada, tuvo lugar en la Plaza Pringles, donde miembros y profesionales de la Dirección de Salud de la UNR dialogaron con jóvenes peatones para informarlos de la importancia de anotarse en el registro de vacunación. La iniciativa continuará durante toda la semana en distintos espacios públicos.