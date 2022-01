Oscar Botasso, investigador superior de la UNR y el Conicet, ex-director del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Médicas UNR mantuvo una charla con Leo Ricciardino y despejó dudas sobre la efectividad de las vacunas a las que consideró como "la única barrera eficaz para no enfermar de gravedad". Además advirtió que los movimientos antivacunas son un problema serio.

En ese sentido saludó la campaña de vacunación en Argentina, donde los resultados son muy buenos y alentadores, pero advirtió sobre la inequidad que se presenta sobre este tema en el mundo, como es el caso de los países africanos, donde las vacunas solo alcanzaron al 9% de la población. “En el lugar donde hay vulnerables y además con comorbilidades allí el virus se va a quedar mucho más tiempo y tiene muchas más posibilidades de formular una variante y pasa esto porque algo no estamos haciendo bien”, manifestó el investigador en el aire de Sí 98.9.

En cuanto a la efectividad de las vacunas explicó usando un lenguaje simple y metafórico que cuando hay un trabajo que convence a toda la comunidad científica del planeta se suele decir que “hay un buen equipo para jugar un partido y que si la escuadra es buena” no habría problemas.

Sobre la protección, ejemplificó que el virus es como una llave que se quiere meter por una cerradura para abrir una puerta y lo que hay que hacer es que esa llave no pueda entrar, que es lo que hacen los anticuerpos neutralizantes. Aunque adujo que existe una segunda instancia, donde el virus entró por esa cerradura y burló la seguridad, pero que “dentro de esa pieza hay que encerrarlo para que no pueda salir y mandarlo al suicidio” que es lo que hacen las vacunas.

En ese orden y sobre las posturas de los antivacunas, fuera de debate en el campo de las ciencias, Botasso sentenció: “Si hay gente que no puede revisar sus ideas, no obstante que los hechos le van en contra, estamos en un problema serio”. Además, insistió argumentando que si se hace un experimento bajo una hipótesis y el mismo no da los resultados de esa hipótesis, lo que se debe hacer “es descartarla, no sirve por lo tanto se modifica, se cambia, pero sin aferrase porque los datos que hay afuera, en el experimento, el mundo, no dicen que mi supuestos fuesen así”.

La nota completa: