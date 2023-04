Tras confirmarse la segunda muerte por dengue en Santa Fe y un aumento del 41% de los casos respecto de la semana anterior, especialistas advierten que aún el pico no llegó, por lo que los registros continuarán creciendo, y piden que la población “no se confíe” con el descenso de temperatura durante estos días.

La directora de Epidemiología provincial, Carolina Cudós, remarcó que "no estamos en el pico todavía, porque hay un retraso en las notificaciones" y anunció que el número "va a seguir aumentando y no sabemos cuándo va a ser el pico". "Esta baja de temperatura no sabemos cuánto va a durar, puede ser temporaria. No nos confiemos en que bajó la temperatura, los mosquitos siguen en nuestras casas", advirtió.

Según el parte de este jueves, General Obligado sigue siendo el departamento más personas afectadas: 6.665 casos positivos. Luego, departamento Rosario tiene 2.069 casos (1.923 en la ciudad), mientras que en tercer lugar figura San Cristóbal, con 1.106 casos en la ciudad de Ceres.