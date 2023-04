La danza de candidaturas empieza a correr su velo. Dentro del Frente de Todos comienzan a aparecer intenciones mucho más claras. Es el caso del diputado nacional Roberto Mirabella, quien manifestó este jueves sus ganas de postularse para dirigir la Casa Gris. El espadachín preferido del gobernador Omar Perotti dijo que estaría "orgulloso" de gobernar Santa Fe si el peronismo lo define como precandidato cuando cierren las listas el próximo 12 de mayo.

"Creo que hay muchos dirigentes que están pendientes de Buenos Aires y están presos de la interna porteña. La provincia de Santa Fe no elige delegados, elige gobernador. Eso es lo más importante que tiene que tener la ciudadanía santafesina presente a la hora de las elecciones: si quiere alguien que sea delegado de Buenos Aires, o quiere elegir un gobernador", dijo el legislador en Radio Aire de Santa Fe, dejando claro su crítica con sus competidores dentro del espacio justicialista a los que consideró como “delegados de Buenos Aires”.

"Este equipo lo lidera Omar Perotti, la Constitución no le permite ser candidato. Nuestro espacio va a llevar adelante candidatos. Mucha gente me invita, me persuade para que yo sea candidato a gobernador y lidere el próximo proceso político en Santa Fe. Estas decisiones son conversadas con la familia, la almohada, con el equipo. No son decisiones fáciles", sostuvo luego.

Sobre su propuesta de gobernabilidad dijo que “busca consolidar el modelo que lleva adelante el actual mandatario santafesino, Omar Perotti, un “modelo de trasformación que recién empieza y que se visibiliza 47 frentes de obra de rutas, gasoductos, acueductos, 100 escuelas que se están construyendo, ampliación de derechos como es el BEG y cuidar el bolsillo de los santafesinos con Billetera Santa Fe”.

“Sabemos que un montón de cosas no se pudieron hacer. La pandemia no nos cambió los objetivos pero sí las prioridades". "Tenemos claro que no hay que cambiar de camino", agregó el legislador.