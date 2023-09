A pocos días de las elecciones generales en Santa Fe, el gobernador y candidato a diputado provincial, Omar Perotti, hizo un repaso de la gestión, se refirió a la campaña y salió el cruce de las críticas opositoras con una serie de datos.

“El gobierno anterior se endeudó en 500 millones de dólares y no pagó un peso, porque los vencimientos estaban en nuestro gobierno, lo tuvimos que poner nosotros”, deslizó en diálogo con Sí 98.9, consultado por las constantes críticas respecto de las cuentas fiscales.

Respecto a la continuidad de Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito en un eventual gestión de Maximiliano Pullaro, señaló: “Bienvenido sea que se reconozcan esas políticas, porque en los medios dicen que no hicimos nada estos cuatro años. El que mejor lo puede llevar adelante de acá en más es Marcelo Lewandowski”.

En resumen

Sigue billetera, boleto educativo y caminos rurales

“Las políticas son de la gente, lo que hay que hacer es garantizarlas. Doce años de gobierno tuvieron para poner en marcha el boleto educativo y a mí en campaña me dijeron que no había recursos. Claramente demostramos que se podía, lo que queremos es dejarlo garantizado por ley. Bienvenido sea que se reconozcan esas políticas, porque en los medios dicen que no hicimos nada estos cuatro años. El que mejor lo puede llevar delante de acá en más es Marcelo Lewandowski”.

Gestión

“Hemos tenido niveles altos de inversión. Se hizo un enorme trabajo en un período que no se va a poder comparar con ninguno por la pandemia. Tuvimos también la sequía, con un fuerte impacto económico en la provincia y en la recaudación”, sostuvo Perotti. Y en ese sentido, agregó: “Había que ordenar la provincia, no solo las cuentas sino también el gasto político, que tiene que ver con el exceso de personal. Fueron entre 1200 y 1300 las designaciones durante la gestión anterior. En estos años tuvimos apenas 400 o 500”.

Campaña

“Si hay alguien involucrado en la campaña, soy yo. No paré un solo día y me pueden ver en cada rincón de la provincia y con políticas. El boleto educativo y los caminos rurales cambiaron la realidad de toda la provincia. Estar detrás de eso es estar en campaña. Que se pongan en marcha obras que otras gestiones dejaron de hacer, es desterrar esa idea. Hacía cuarenta años que no se licitaban gasoductos en Santa Fe, hoy tenemos en distintos puntos de la provincia”.

Agenda en Legislatura

“Algunos creen que frenando o demorando leyes le hicieron un daño a Omar Perotti. Pero con la demora en la Ley de conectividad demoraron la educación de muchos chicos que no tuvieron internet de calidad. Esas son las cosas que no pueden volver a pasar”.

Cuentas provinciales

“Tuvimos que arrancar con la imposibilidad de cumplir con el pago de sueldos, aguinaldos, deudas importantísimas con proveedores. Ordenamos las cuentas y ahorramos. El gobierno anterior se endeudó en 500 millones de dólares y no pagó un peso, porque los vencimientos estaban en nuestro gobierno, lo tuvimos que poner nosotros. No me dejaron ninguna cajita con ahorros para lo que viene. Fueron 250 millones que vencieron hace poco y que no pude usar para hacer obras. Sería bueno que la política reconociera eso, porque es lo que posibilitó que la provincia no entre en default”.

Seguridad

“Asumimos el compromiso de cortar los vínculos con el delito. Esto no empezó con Javkin y Perotti, es un problema que se subestimó y se ocultó. Nunca hablamos con un periodista para que no hable de estos temas o no los muestre. Sin dudas que no nos gusta. Ahora se ve mucho más porque hay más cámaras puestas por la provincia, antes no había, se discutía si se podían poner cámaras o no”.

“Arrancamos con comisarias cerradas por falta de personal. Hicimos tres escuelas nuevas de policías. Sumamos equipamiento y la tecnología más moderna en Rosario y Santa Fe. Esto existía antes, en Tigre o Capital, pero ¿por qué no lo trajeron antes?”

“No sé porqué Pullaro dijo las cosas que dijo en el debate, sobre la cantidad de patrulleros. No está bueno no decir la verdad ni generar una comunicación tan errónea. En Santa Fe hay 100 móviles y en Rosario más de 200. A mí me hubiese encantado recibir esta policía”.

“Hubo una conducción del MPA mucho más fino. Nos falta anticipación y por eso pedimos más fuerzas federales en Rosario y en la provincia. Sacamos de las fuerzas a todos aquellos que se apartaron de la ley. Voy a ser el gobernador que más personas expulsó por delitos dentro de la fuerza, eso marca un antes y un después, creo que entregamos una institución policial muchísimo mejor que la que recibimos”.