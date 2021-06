Ante el anuncio del salto a la arena política por parte de la periodista rosarina Carolina Losada como precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio, se multiplican las críticas de algunos sectores en rechazo a esta práctica. Una de ellas fue la del ex concejal Jorge Boasso, quien en 2015 fue candidato por el PRO a vice gobernador de la provincia con el humorista Miguel del Sel.

"Que fracaso el de la clase política, que tiene que salir a buscar “famosos” porque no ha generado cuadros propios no?", tuiteó el ex edil en las últimas horas y, en diálogo con Sí 98.9 valoró lo que sucedía en el Concejo rosarino cuando él ocupaba una banca: "Se producían debates duros pero muy enriquecedores. Había concejales con una formación que daba gusto. Ahora no lo veo".

"Cuando me dicen que el presidente del bloque que lleva las siglas de la UCR es Marcelo Megna se me revuelve el estómago. Es un partido que ha tenido líderes importantes en Rosario, la provincia y el país. Se ha perdido una formación de políticos con solidez, con participación en los debates, con proyectos", agregó sobre el rol que ocupa actualmente el cocinero.

Sobre su candidatura en una fórmula con el humorista santafesino, Boasso subrayó: "Yo llegué por mis méritos. Cuando fuimos con Del Sel fue una decisión partidaria. Los partidos políticos son los mayores responsables, no generan mas líderes, entonces tienen que ir a buscar famosos. No es cuestión de preparar candidatos entre 30 y 50 días antes de una elección, no le hace bien al sistema democrático".

