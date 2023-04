El actor Mariano Martínez afianza su carrera en la pantalla grande con "Humo bajo el agua", filme que protagoniza junto a Rodrigo Guirao y retrata la historia de amor entre dos hombres y la lucha contra los prejuicios propios y ajenos, que se estrena este jueves en salas locales.

"Esta es una historia que busca reflejar que hay que seguir lo que uno siente y muchas veces no lo hace. Si bien hay que pensar y analizar un poco las cosas, hay que ir por lo que te dice el corazón, sobre todo, cuando hay amor real", expresó Martínez en diálogo con la prensa.

Escrita y dirigida por Julio Midú y Fabio Junco, la película ambientada en 1984 narra la historia de Julián (Martínez), un peón rural que se reencuentra luego de 20 años con Patricio (Guirao), el hijo del patrón de la estancia, con el que la amistad que los unió de chicos comienza a transformarse en un deseo incontrolable y a generar sentimientos encontrados.

"El personaje de Rodrigo viajó por Europa, se casó, tuvo hijos, y otra visión del mundo. Entonces cuando vuelve para vender las tierras luego de la muerte de su padre renace ese amor de amigos que ellos tenían y se transmuta en otra cosa, le dan rienda suelta a lo que sienten con todo lo que implica las decisiones que van tomando", explicó el actor, que hoy se encuentra de lleno abocado al cine y al teatro.

— ¿Qué te sedujo de esta propuesta?

— Mariano Martínez: La peli me encantó desde el principio, yo sabía del proyecto antes de arrancar a filmar "Yo, traidor", otra película de los mismos productores -además conocidos por ser los impulsores de los festivales Cine con Vecinos- y ahí ya me habían contado la trama de "Humo...". Me atrapó la historia de amor que se cuenta y la manera en la que se cuenta.Creo que el amor es lo que te puede salvar. Nunca está mal seguir una corazonada y lo que uno siente realmente más allá de lo que te puedan decir.

— ¿Fue un desafío interpretar a Julián?

— MM: Siempre un trabajo nuevo es un desafío. Todo lo que hice en mi carrera representó un desafío. En este caso, me gustan los valores que maneja el personaje, cómo los transmite y que va para adelante a pesar de la adversidad.

— Es un hombre que batalla con lo que siente y con el deseo...

— MM: Sí, tal cual. Es una lucha porque él no sabe qué le sucede incluso antes de que llegue Patricio. Tiene sus valores claros, es una buena persona, un buen amigo, hijo, pero siente un vacío que no entiende y que lo empieza a descubrir con la llegada de su amigo. Ahí aparece esa lucha en la que comienza a comprender la pulsión del deseo y se va armando el rompecabezas.

— ¿Cómo preparaste el personaje para no caer en clichés?

— MM: Tomé la historia para crear ese mundo interno, cuando fluye algo y lo hacés comprometido, trabajás los valores y lo que le pasa al personaje contándolo de adentro para afuera sale bien. Hubo un trabajo en conjunto con los directores también, hicimos muchas lecturas y ese laburo previo sumado a un buen guion hace que uno no caiga en lugares comunes. Yo lo viví al personaje, es una persona muy introspectiva, que cuenta mucho con la mirada y con los silencios. El armado fue una conjunción de cosas.

— Hace tiempo que estás alejado de la televisión...

— MM: Me encanta la ficción en la tele, celebro mucho que se haya estrenado ahora la telenovela argentina en eltrece ("ATAV 2") y ojalá le vaya bárbaro porque me parece que es parte de nuestra cultura, espero que encuentre su espacio y pueda sostenerse. Yo estoy muy bien haciendo películas, esta tardó dos años en estrenarse y hay chances de hacer otras, además estoy con una obra de teatro que la busqué para que se haga realidad y la estamos pasando bárbaro, la gente nos acompaña y eso hoy más que nunca es una bendición. Me gusta la tele y si aparece algo que esté bueno para contar seguramente lo voy a escuchar, pero también estoy bien con este presente.

— ¿Te interesa incursionar en la conducción o en otros formatos?

— MM: En este tiempo me llamaron para audicionar para "El gran juego de la oca", además de varios realities y otro tipo de formatos, pero no es lo mío, si bien tengo que trabajar, tengo hijos y responsabilidades, mientras pueda voy seguir con lo que estoy haciendo que es actuar, hacer ficción, contar historias, que es lo que me apasiona. Siempre voy a tratar de no desviarme de ese camino.

— ¿Cómo fue el reencuentro con Nicolás Cabré y que te dirija en la obra que están haciendo en la avenida Corrientes?

— MM: Hace un año nos juntamos con Nico a comer y a charlar para hacer algo, él estaba empezando a ensayar una obra y me muestra el libro de "Tom, Dick & Harry", que no sabía quién tenía los derechos, y me dijo leela y si te gusta yo la dirijo y sería una forma de volver a trabajar juntos, si bien él no como actor. La leí, me gustó y empecé a buscar los derechos y un tiempo después se dio y empezamos a trabajar y hoy estamos muy bien los dos en el Multiteatro.

— ¿Tenés ganas de probar dirigir en teatro como Cabré?

— MM: En realidad me gusta producir, ya hice algunas cosas. En dirigir no pensé, lo veo a Nico y me parece que está buenísimo, que está bien transitarlo, por ahora no me picó el bichito pero no lo descarto. El teatro me encanta, lo empecé a disfrutar de grande con "Mentiras inteligentes" sobre todo, y luego tenía muchas ganas de hacer una comedia y esta que estamos haciendo la disfruto mucho.

— Estás abocado al cine y al teatro, ¿cómo proyectás a futuro tu carrera?

— MM: Es difícil visualizarse hoy teniendo en cuenta cómo está todo, pero mi objetivo es seguir creciendo en el cine, vengo por ese camino hace varios años, y que hoy esté estrenando esta peli no es casual, dije que no a muchas propuestas y sorteé situaciones personales que no son menores, pero mi corazón, mi vocación va por este lado. Estoy trabajando de lo que amo y eso es un tremendo privilegio que lo valoro y lo cuido. Hay un trabajo hecho y espero seguir por este camino, haciendo películas.

— También producís bastante contenido en redes, en TikTok, ¿es una búsqueda para llegar a las nuevas generaciones o lo hacés por diversión?

— MM: Antes de que exista TikTok ya hacía cosas, jodía con otra aplicación que era parecida, esa parte lúdica siempre la tuve, pero básicamente tuvo mucho que ver la pandemia, estaba aburrido, me agarré mucho del deporte y los TikTok eran algo para pasarla bien o canalizar cosas. Pero también muchos chicos me conocieron por esos contenidos y no por las ficciones que hice.