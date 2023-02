Evangeline Lilly es la superheroína en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", que estrenará el jueves en los cines locales con una propuesta que ofrece "lo mejor de dos mundos, lo dulce y y lo divertido de las dinámicas de familia, pero dentro de una burbuja muy épica".

"Todos sabemos que somos un planeta dentro de una galaxia masiva, y dentro de un universo masivo, pero de la misma manera, cada uno de nosotros es un universo en sí mismo. Eso es lo que estamos explorando ahora, y es una idea interesante", explicó la actriz en diálogo sobre las nuevas fronteras que descubrirá su personaje, Hope van Dyne, en la tercera entrega protagonizada por Paul Rudd como Scott Lang, el héroe que la acompaña en el título.

Es que en esta ocasión, la dupla se trasladará junto a Cassie (Kathryn Newton), la hija de Lang, y Hank (Michael Douglas) y Janet (Michelle Pfeiffer), los padres de ella, al Reino Cuántico, un plano de la existencia para que el que deben reducirse a escalas subatómicas.

Además de tornarse en una aventura de pesadilla, cuando se encuentran con Kang el Conquistador (Jonathan Majors) -el nuevo villano principal del Universo Cinematográfico (UCM)-, "Quantumania" apelará como de costumbre a sus buenas dosis de humor para balancear la historia a través de las relaciones familiares, que para Hope adquieren nuevos sentidos ahora que está establecida y en pareja con Scott, y luego de reencontrarse con su madre.

- T: ¿Qué dirías sobre la evolución que vivió tu personaje a lo largo de las películas?

- EL: Esa mujer sí que recorrió un largo camino, eh. Y hasta ahora sólo se vieron dos películas, así que la gente no sabe cuán lejos irá. La conocimos como una mujer aislada, fría, que no se deja ser vulnerable con nadie. No tiene intimidad con nadie, por sus propias heridas y su trauma, y a lo largo de las dos entregas anteriores mucho de eso fue desprendiéndose. Ahora está en un lugar donde es vulnerable, no con una sino con cuatro personas, y es verdaderamente algo nuevo para ella. Se siente bien, hasta que la realidad de lo que significa estar en una relación, el desorden que puede conllevar y la imposibilidad de controlarla, empieza a jugar un papel.

- T: Desde su primera aparición, Hope se convirtió en un personaje un poco críptico para los fans. ¿A vos te pasa lo mismo?

- EL: Creo que hasta ahora sólo pude rascar un poquito de su superficie, y en realidad no la entiendo por completo. En cada película pienso "ahora sí", siento que me hace un clic y creo que realmente soy ella, pero cambia tan rápido todo el tiempo que estoy jugando a alcanzarla. Todavía no tengo una idea tan clara de quién es ella, pero de alguna manera hice las paces con eso, porque es enigmática, y no se supone que deba entenderla.

- T: Después de todo este tiempo dentro del UCM, ¿cuánto te involucrás en ese desarrollo del personaje?

- EL: Siento que con esta película compartí la mayor cantidad de ideas que alguna vez compartí en toda mi carrera. Me sentí muy empoderada en este ambiente actual en Hollywood, y cuando me aventuré en ese espacio fui tan bien recibida, me sentí escuchada, respetada, y sentí que mis contribuciones significaban algo, que a la gente le gustaban y que podía traer una perspectiva femenina, algo importante en este género. Especialmente cuando Marvel activamente quiere hacerlo bien con sus personajes mujeres, y representarlas bien.

- T: ¿Qué creés que hace que "Ant-Man" sea tan distinguible en la franquicia?

- EL: Como hablábamos de universos, universos más chiquitos y microuniversos, creo que lo que Marvel trae al género de superhéroes en general es que saben cómo hacerle un guiño a lo que es tonto, porque lo es, son tipos adultos usando calzas. Es ridículo, y saben cómo abordarlo y decir "sí, sabemos que es tonto, ¿no es divertido?", en vez de tomarlo seriamente. Y dentro de ese mundo, nosotros llevamos eso al siguiente nivel y lo volvemos muy liviano, especialmente con Paul (Rudd), que va a hacer que algo sea gracioso no importa dónde esté. De todos modos, esta entrega tiene un pequeño giro, porque va a tener más drama, más acción, un villano más formidable, y un universo mucho más grande en el que podemos jugar. Tenemos lo mejor de los dos mundos, lo dulce y lo divertido de las dinámicas de familia, pero dentro de una burbuja muy épica.