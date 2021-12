En diciembre de 2020 después de pasar un año durísimo, Disney Plus anunció la llegada de la serie de "I Am Groot", el "superhéroe ¿árbol?" más carismático de todo Marvel. Su producción comenzó en agosto de este año, por lo que muchos no tenían fe de verla hasta 2023.

Pero en un video que subió Disney con los estrenos para 2022 de la plataforma, se pudo ver el logo de I Am Groot. El video confirmaba que la serie llega a Disney Plus en 2022, pero los fans no querían confirmación de la empresa del ratón sino que querían la de su creador, James Gunn, el cual les dio el gusto y confirmó que la serie llegará el año que viene.

El usuario @JoshDGomes subió una captura del video donde se ve el logo de la serie y twitteo “Esperen, ¿¿¿I Am Groot en 2022??? ¿@JamesGunn podes confirmarlo?”. A lo que Gunn citó el tweet y puso “Puedo confirmarlo #IAmGroot”.

I Am Groot será una serie animada que nos mostrará como Groot crece desde su fase Baby Groot a una indefinida, mientras vive aventuras con nuevos e inusuales personajes, que solo le generan problemas.