Pese a que desde Paramount ven con buenos ojos la trayectoria de Bay en las películas de Transformers dada la cantidad de dinero que recaudaron todas las producciones que encabezó ese director, recientemente el propio Bay reconoció que tal vez debería haber dejado la franquicia antes de tiempo.

“Hice demasiadas de ellas. Steven Spielberg dijo: ‘Solo detente en tres’. Y dije que me detendría. El estudio me rogó que hiciera una cuarta, y eso también hizo mil millones (de dólares). Y luego dije que voy a parar aquí. Y me suplicaron de nuevo. Debería haberme detenido”, reflexionó el director. Pero aclaró: “Fueron divertidas de hacer”.

Bay presentó su primera película de Transformers en 2007 y es bastante probable que el contexto en que se lanzó aquella apuesta ayudó a impulsar a esta franquicia por un montón de años o al menos eso es lo que siente el director.

“La primera película de Transformers fue aterradora. Era una tecnología que no sabíamos que funcionaría, y luego tuvo mucho éxito. Era la primera vez que los efectos digitales eran tan reflectantes, por lo que abrió muchos caminos nuevos”, recordó Bay. “Fue una experiencia divertida. Recaudó más de (709 millones de dólares), son muchas entradas para el cine y mucha gente que la ha visto”.

A principio de año, se anunció que Transformers tendrá una nueva serie animada en Nickelodeon y un nuevo inicio con una trilogia inspirada en la historia de Beast Wars, por lo que esta vez no serán autos-robots, sino bestias-robot.