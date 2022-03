El cantante y músico estadounidense Billy Joel tendrá una película biográfica, titulada "Piano Man", que recorrerá los inicios de la carrera del compositor desde que fue descubierto a los 16 años hasta sus presentaciones en 1972.

La biopic seguirá a Joel desde que conoció a su primer manager a los 16 años, pasando por su rol en una banda de covers de Long Island en los sesenta, hasta su actuación revelación en 1972 que capturó la atención del productor Clive Davis.

Adam Ripp, guionista y director de la película, expresó que "fue un sueño como realizador explorar y celebrar la historia no contada de cómo Billy Joel se convirtió en el hombre del piano".

El sitio especializado Variety reportó que, no obstante, el representante de Joel dijo que él no está involucrado en el proyecto y que no cederá los derechos de su música ni su nombre para la película.

La productora Jaigantic, de Michael Jai White, adquirió los derechos para la historia de Mazur, el primer manager de Joel.

En tanto, los requerimientos musicales para el largometraje "serán determinados próximamente", indicaron los productores.