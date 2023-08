La reconocida Cris Morena, productora musical y creadora de numerosas series juveniles como "Chiquititas" y "Floricienta", lanza "Te quiero y me duele", una tira realizada en México y que llegará a la plataforma HBO Max el próximo 17 de agosto con una propuesta que conjuga música y melodrama para contar "una gran historia de amor e identidad".

Será una entrega de trece episodios, filmada en Veracruz y Ciudad de México, y ya está previsto desarrollar una segunda temporada, aún antes de su lanzamiento.

En "Te quiero y me duele", Juan Gris (Roberto Aguilar) y Lola Robles (Mar Sordo), dos jóvenes de orígenes y vivencias muy distintas cuyos caminos se cruzan fortuitamente para dar nacimiento a nuevas versiones de sí mismos, acompañados por sus grupos de amigos, que perseguirán sus sueños mientras buscan descubrir quiénes son en un mundo repleto de prejuicios y dificultades.

"Es muy difícil porque transitan diferentes mundos, y eso se cuenta de una manera muy particular, al principio con muchas dificultades, pero después cada uno encuentra en el otro algo muy importante, un aprendizaje. Fue lindísimo, porque son personajes que empiezan a entender que hay mucha idiotez en sus mundos y que al mismo tiempo los otros mundos también son atractivos, y que es la sociedad la que los divide sin que ellos se lo propongan", comentó la productora sobre la serie.

Además, dijo que si bien trata sobre "la preadultez", con roles que son de "jóvenes pero no tanto", es una trama "de dos clases sociales muy marcadas" y "más frontal que telenovelesca": "Las historias de amor por supuesto siempre suenan a novela, pero nos pasan a todos nosotros y son mucho más ricas", agregó.

"Como verán no es una historia adolescente, es un poco más fuerte, es dramática en algunos momentos. No me interesa contar cosas crudas, pero lo que tiene de oscuro está relacionado con lo que sucede realmente. Tengo muchos seguidores adultos, también muchos niños, pero hay personas de 40, 45 o 50 años, entonces tocamos un poquito todas las temáticas", aseguró.

Y en esa línea, subrayó: "Yo no etiqueto las cosas, yo hago, y el que se prende, se prende. Si se engancha alguien más joven será porque necesita verla por alguna razón o porque le parece interesante, y si se prende un señor mayor también, a lo mejor recuerda cosas de su vida, o cosas que quiso vivir y no pudo, o le hace eco algo de lo que pasa en la serie. Pero es una serie claramente juvenil, de chicos que han vivido vidas fuertes, tanto en un lugar como en otro".

Si bien ya había tenido una participación en la producción para el streaming con "Rebelde" para Netflix, Morena explicó sobre el desarrollo de la tira que en este formato "las historias se condensan más fuertemente que en 150 capítulos", y que luego de trabajar casi tres décadas con esos parámetros, "la experiencia es abismal".

"Llegar al mundo entero con las plataformas es increíble. Hay una diferencia grande en la factura de lo que se hace, se trabaja con cámaras de cine y la posproducción es alucinantemente compleja. Yo debo agradecer a mi país porque acá hice trabajos maravillosos, con el esfuerzo gigantesco de muchísima gente. Creo que la pasión y el entusiasmo es lo que nos lleva a hacer este tipo de cosas", señaló al respecto quien supo exportar sus creaciones a países como Israel, Rusia, España y Estados Unidos, entre más.

César Díaz, Heider Moreno, María José Vargas, Ana Celeste, Nicolás Haza, Daniela Martínez, Pablo Carnes, Aylín Lucero, Romina Guerrero y Luis Curiel conforman la lista de nóveles intérpretes de "Te quiero y me duele", en la que también participan otras figuras del mundo de las telenovelas mexicanas como Jorge Salinas, Marco de la O y Erika de la Rosa.

(Télam)