"El poder del perro", de Jane Campion, siguió haciendo historia este domingo al imponerse casi en simultáneo en los premios Bafta, los más importantes del cine británico, y los premios que entrega la crítica de Hollywood, tras vencer también el sábado pasado en los galardones que otorga el sindicado de directores, con lo que consolida su firme camino hacia los Oscar, que se entregarán el próximo 27 de marzo.

En los Bafta, Campion siguió los pasos de sus colegas Chloé Zhao y Kathryn Bigelow, ganadoras en años anteriores por "Nomadland" y "Vivir al límite", y se convirtió en la tercera mujer en alzar un premio como realizadora, además de hacer lo propio a la mejor película.

Por su parte, "Duna" acaparó los galardones destinados a los aspectos técnicos, como el de mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora, mejor sonido y mejores efectos especiales.

Will Smith fue elegido el mejor actor por "Rey Richard: Una familia ganadora", mientras que Johanna Scanlan dio el batacazo en el rubro femenino por su labor en "After Love".

Troy Kotsur protagonizó el momento más emotivo de la noche cuando se coronó como el primer actor sordo en ganar un premio por su labor en el reparto del filme CODA; "Belfast", de Kenneth Branagh, fue elegida la mejor película británica; "Drive My Car" se impuso entre las extranjeras y "Encanto", entre las animadas.

Además de Jane Campion, los Critics Choice Awards también tuvieron a Will Smith, Troy Kotsur y "Drive My Car", entre los vencedores; aunque entre los filmes animados "La Familia Mitchell Vs, las máquinas" dio la gran sorpresa; mientras que Jessica Chastain sobresalió con su protagónico en "Los ojos de Tammy Faye".

De esta manera, el camino hacia los preciados Oscar entra en la recta final con el filme de Campion como amplio favorito de acuerdo a los galardones cosechados en las distintas entregas de premios que anteceden a la gran gala de Hollywood.