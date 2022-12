El Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez descubrió una placa conmemorativa en el Paseo de la Diversidad, en recuerdo de Marina Quintero y de su lucha por los derechos de la Diversidad Sexual.

La actividad, en reconocimiento a la primer militante y activista por los derechos de las personas travestis/trans en la provincia de Santa Fe, fue organizada conjuntamente con el Área de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Desarrollo Social, en el marco del Día Internacional de la Memoria Trans, celebrado el pasado 20 de noviembre.

Durante el acto, la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Balbuena, recordó a Marina Quintero “por su gran aporte a la lucha dentro del colectivo travesti/trans, quien falleció recientemente, en tiempos de la pandemia, luego de dedicar gran parte de su vida al trabajo por los derechos de este colectivo y de haber bregado por el derecho a la salud para los grupos más vulnerables”.

“Este mes también recordamos el Día Internacional de la Memoria Trans – prosiguió – y a este Paseo de la Diversidad, creado por iniciativa de la concejala Marisa Bernal para visibilizar y concientizar, hemos decidido sumarle esta placa con el nombre de Marina Quintero, y en nombre de ella recordar también a todas las personas que han bregado y siguen luchando hoy por estos derechos”.

A su vez, Patricia Emanuelle, referente provincial de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) afirmó: “Para nosotras es una gran responsabilidad llevar adelante una lucha en la que Marina trabajó, ella representaba al colectivo travesti/trans, pero es necesario visibilizar que nosotros, las personas trans, luchamos por los derechos humanos de todas las personas, venimos de la periferia y la pobreza y somos quienes llegamos a estos espacios a visibilizar y trabajar por menos violencias, hacia la sociedad en general y hacia nuestro colectivo en particular”.

A su turno, Ignacia Vergara, referente villagalvense de ATTTA destacó "esta decisión política del Concejo y en especial de Andrea Balbuena, que busca visibilizar no sólo el nombre de Marina Quintero, también es en el nombre de todas, de quienes ya no están, las que no pudieron sobrevivir a la dictadura militar ni a la post dictadura".

El acto contó con la participación de la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, en representación del intendente municipal; la secretaria de Salud y Ambiente, Alejandra Ratti; la concejala Marisa Bernal; el subsecretario de Desarrollo Social, Leandro Sánchez; la subsecretaria de Gobierno, Carolina Sancho; el responsable del Área de Diversidad Sexual, Elías Leguiza; vecinas y vecinos.

Representando a las organizaciones diversas también estuvo presente Ricardo Gerez, de la Asociación Civil Federal de Atención, Contención y Capacitación para la Comunidad LGTBIQ+.