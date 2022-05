El jueves en el Museo de la Memoria tendrá lugar la presentación de este biodrama que recorre las vivencias de cinco mujeres, desde lo que debieron padecer en décadas anteriores hasta la reparación histórica lograda en 2018 y los desafíos del presente.

En diálogo por Sí 98.9 Marzia Echenique cuenta los detalles sobre cómo surgió la idea de la obra, cuál fue el disparados y cuáles son sus controversias con la idea de reparación histórica, este reconocimiento por parte del Estado que acepta la persecución del colectivo travesti-trans durante la dictadura e indemniza a las personas que la sufrieron.

"La idea de la obra surgió luego de que se reconoció que el colectivo travesti trans sufrió una persecución en la época de la dictadura por su identidad de género. A partir de eso se decidió contar también esta historia en una obra de teatro. Que lo que nos pasó quede en una historia, en una memoria, me parece importante. Y que esto se haga a través de una obra de teatro y no solamente en un museo, o en los libros, me pareció más importante aún.", explicó Echenique.

"La obra de teatro cuenta en primera persona lo que nosotras padecimos en aquellos años en un juego entre el presente y el pasado, interpretamos una partecita de lo dramático que fue para nosotras sobrevivir a la persecución", detalló en relación a la narrativa que despliega esta obra.

La reparación histórica que se realizo en la provincia fue a unas 20 personas travesti-trans mayores de 50 años que habían vivido la época de la dictadura y que pudieron probar sus detenciones y persecuciones en base a testigos, testimonios de familiares, etc.

"La heteronormalidad que fomentaba la dictadura sigue aún vigente, pero creo que estamos en un momento de transición en donde se nos empieza a reconocer como personas", planteó la militante.

En relación a su condición de reparada histórica, nombre con el que titulan la obra, plantea sus incomodidades. "Reparadas, es una palabra compleja", plantea Marcia. "Yo no creo que se pueda reparar lo que me hicieron a mí en aquellos años. A mí y a mi madre que me buscaba por los lugares en los que fui detenida. El ver a mi madre sentada a la espera de que un juez le diga si me podía o no ir con ella, ese dolor no tiene reparación posible", confesó Echenique

