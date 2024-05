El intendente Pablo Javkin viaja este miércoles a Boston, Estados Unidos, para participar de dos jornadas basadas en la temática “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”.

La invitación parte de la prestigiosa Universidad de Harvard, que será anfitriona del cónclave, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Grupo Banco Mundial. El Banco Mundial como organizador será el encargado de costear el evento, incluidos los pasajes y las estadías de los invitados.

La propuesta de la Universidad de Harvard es reunir a expertos de diversas áreas como seguridad, política pública, economía, comunicación, educación, entre otras, para compartir experiencias de distintos tipos en materia de violencia y la economía delictiva en los países latinoamericanos, y poder, desde el conocimiento a partir de los estudios interdisciplinarios y las distintas experiencias, tener una visión más acabada que permita fortalecer gestiones a corto, mediano y largo plazo. Los paneles estarán compuestos por personalidades que representarán la perspectiva de los gobiernos, la mirada académica y la percepción de la sociedad.

El jueves la temática estará atravesada por un mismo eje común: la magnitud del crimen organizado y su vínculo con la violencia en América Latina y el Caribe, y es cuando el intendente tendrá la palabra en el cónclave. En el temario se incluye el apartado “Cárceles y crimen organizado”, una de los tópicos más importantes teniendo en cuenta la actualidad.

Javkin compartirá panel con el general colombiano Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y ex director de la Policía Nacional de Colombia; Joana Monteiro, ex jefa de Fiscalía del Estado de Río de Janeiro y profesora de la Escola Brasileira de Administración; Ana Arjona, profesora de la Northwestern University; y Santiago Tobón, profesor de Economía de la Universidad EAFIT de Medellín, entre otras personalidades.

La actividad continuará el viernes, cuando Javkin participe del panel “Retos de la reducción de la delincuencia en América Latina y el Caribe", que compartirá con Claudia López, política y activista colombiana, y quien fuera alcaldesa de la ciudad de Bogotá desde el 2020 hasta el año pasado. López fue senadora de la república por el partido Alianza Verde y se ha desempeñado como consultora de Naciones Unidas, además de su extensa trayectoria en los medios de comunicación. Además, formarán parte de la mesa de trabajo Juanita Goebertus (Human Rights Watch), abogada y politóloga colombiana, quien formó parte de la delegación​ del gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla FARC; y Marcela Melendez, economista en jefe adjunta en la oficina para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Además, está previsto que el intendente se reúna con rosarinos que actualmente están cursando estudios en la prestigiosa universidad. Tras la participación en estas actividades el intendente emprenderá el regreso el día sábado para retomar sus funciones.

