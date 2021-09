Leo García (50) denunció haber sido agredido brutalmente en un kiosco de General Rodríguez, la ciudad en que nació y se crió. Bañado en sangre y con la voz notablemente desmejorada, el cantante publicó en Twitter una series de videos en los que aseguró que un hombre lo atacó "por ser homosexual". El hecho, según denunció en las redes, ocurrió en las inmediaciones de la avenida Juan Domingo Perón al 100 de dicha ciudad.

"El chico que me pegó y me tiró todas las cosas con las que me hizo esto, pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!", afirmó el músico.

Y siguió: "Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren cómo me pegaron. ¿Por qué? Fue en General Rodríguez. No tengo palabras y no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto. Me pegaron porque volví a un kiosco que queda al lado de El Gran Capitán. Yo volví y así me pegaron".

Además, García aseguró no saber quién es el hombre que lo golpeó y deseó a sus seguidores "amor y paz". "Esto es cómo me respondió la gente de donde yo nací. ¿Sabés qué? No duele, se resiste. ¡Aguante Jesucristo! Yo voy a seguir adelante y voy a ser un artista popular", añadió.

"Esta gente mala de Rodríguez que me quiso matar, que me hizo sangrar... ¡A mí no me dolió! Me la banco. Esto es el aguante. Quizá necesitaba esto, que alguien me pegara. No estoy drogado, ojalá estuviera drogado. Tomé un poco de alcohol y me pegaron", afirmó luego, ante los comentarios de sus seguidores sobre el estado en el que se lo veía en las imágenes.

Y concluyó: "Vino un pibe que no sé ni quién es, pero hay una agresión muy grande en nuestro país. Me rompieron la cabeza. ¡Esto es sangre! No se puede, no podemos vivir en un país así. Es muy triste vivir en este país. Estamos terribles, no sé por qué la gente tiene tanta maldad".

En tanto, cuando sus seguidores de Instagram le aconsejaron borrar esas impactantes imágenes que el subió a lo largo de la madrugada, Leo les contestó: "No voy a borrar nada, sigo así cómo estoy. Me pegaron y me parece bueno decir la verdad y vivir la vida como está. Gracias a los que me cuidan, pero para mí la onda es no guardarse nada", aseguró al respecto.

"No vale la pena estar peleando tanto por vivir. Hay gente que lucha por el cáncer, que lucha por el dolor que tienen, yo no lo hago porque es injusto que me peguen como me pegaron hoy porque yo nací en Argentina y me pegaron por ser bueno y por ser Leo García", agregó con la mirada perdida y entre lágrimas.

Y completó, visiblemente afectado por el episodio que acababa de vivir: "El pibe que me pegó es un drogadicto perdido y no puedo hablar más de acá, es un lugar mafioso, no puedo decir más Nada... me quiero ir a otro país, ¡¡por favor!! Toqué con Gustavo Cerati, con Charly García, con León Gieco, con los mejores del mundo, no puede ser que se me trate así, que me peguen como me pegaron por ser homosexual. ¡Por favor! Les pido. Y si me muero puede ser una solución, porque mi música está grabada".