Nacida y criada en Alcorta, Pamela Rocchi anunció este martes su precandidatura a jefa comunal por el Frente Progresista Cívico y Social. Quien fuera directora provincial de Inclusión Trans durante el gobierno de Miguel Lifschitz y actual asesora de la diputada provincial Clara García, se convirtió de esta manera en la primera mujer trans en postularse a este cargo en todo el país.

"En el 2012, con la ley de Identidad de Género, estábamos en el Congreso de la Nación y yo pensaba me voy a postular algún día como candidata a jefa comunal de Alcorta y los carteles me los van a poner con el nombre que me asignaron mis padres al nacer. Yo no quiero eso", contó Rocchi a Rosarioplus.com. Y agregó: "Después ingresé a la política, me empapé en todo y dije esto es lo que quiero y me voy a capacitar".

Santa Fe es una de las provincias que más ha avanzado en políticas públicas hacia la inclusión y no es la primera vez que hay candidatas trans, sin embargo se han postulado sólo para cargos legislativos. La militante y activista del Partido Socialista competirá, por ahora, con cuatro candidatos del PJ y con el oficialismo de Cambiamos. Aparentemente dentro de su espacio no habrá internas.

"Alcorta me dio todo. Si bien todos y todas saben que cuando las personas trans decidimos ser quienes queremos ser somos expulsadas de nuestras casas, de la sociedad, los centros de salud. En mi caso en Alcorta no fue así, fue un pueblo que siempre me apoyó y me acompañó", describió Rocchi.

Y destacó "el acompañamiento de mis familiares, amigos, la sociedad, fue algo muy importante para mí y mi crecimiento personal".

Para Rocchi este es un sueño cumplido. "Seguramente cuando pase esto vendrán otros sueños. Por el momento voy a vivir esto que busqué durante mucho tiempo", explicó.

La flamante candidata participa activamente en política desde hace más de diez años. Comenzó como asistente de la exconcejala de Villa Constitución Analía Martín y allí llegó a conocer a Hermes Binner. "Me abrieron todas las puertas", confesó.

En ese sentido, Rocchi subrayó: "Si bien Alcorta me ha acompañado mucho. Mi carrera política se la debo al PS, me han formado. Binner, Miguel Lifschitz, Antonio Bonfatti, Mónica Fein, Clara García, son mis referentes".

Sobre su plataforma de Gobierno para la comuna de Alcorta, la activista detalló que la viene trabajando hace tiempo con los y las vecinas que la acompañarán. "Nuestro principal trabajo va a ser el desarrollo social en la comunidad. Creemos que la pandemia volvió a desnudar la vulneración de derechos hacia las clases medias bajas y ese será un punto de inicio. Después seguir trabajando como trabaja la actual gestión y mejorar seguramente", amplió.

Por último, se refirió a los avances en el marco legislativo y los derechos obtenidos por la comunidad LGBT+ en los últimos años. Si bien considera a las leyes de cupo laboral travesti trans, de paridad y de identidad de género como grandes puntapiés, recuerda que muchas veces son leyes dormidas. "En Santa Fe hace un año y medio que tenemos cupo laboral trans y la actual gestión de Omar Perotti no lo implementa, por eso decimos que son leyes dormidas. Muchas veces queda en una foto y no hay una voluntad política clara de trabajar con el colectivo", sentenció.

"A la comunidad trans nadie le regaló nada. Todos los días tenemos que levantarnos a luchar por algo, por algún derecho, nunca nadie nos regaló nada", concluyó Rocchi.

Por lo pronto, la noticia de su candidatura fue celebrada no sólo en Alcorta sino en todos los ámbitos. Pamela buscará cumplir su sueño y la localidad de ocho mil habitantes tendrá la posibilidad de ser parte de la historia.