La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio este jueves por la tarde media sanción al proyecto de ley de raparación histórica post dictadura a personas travestis/trans. La iniciativa fue impulsada por Matilde Bruera y recibió 31 votos a favor, tres votos en contra y nueve abstenciones. La sesión estuvo acompañada por militantes travestis y trans, las verdaderas dueñas del proyecto, que rompieron la monotonía de la Cámara al ritmo de “al calabozo no volvemos nunca más”.

“Es una deuda de la democracia”, marcó la diputada peronista Matilde Bruera, a la hora de defender el proyecto, aprobado previamente por las comisiones de Género, Derechos y Garantías, Presupuesto y Constitucionales. Bruera hizo hincapié en la persecusión sistemática que sufrió el colectivo por parte de la policía de la provincia, incluso una vez terminada la dictura cívico-militar. Las militantes travestis lo subrayan siempre que pueden: para ellas, la dictadura no terminó en el '83.

El proyecto de ley contempla a las personas que hayan sido víctimas de la violencia institucional entre 1983 y 2010, cuando se derogaron tres artículos del Código de Faltas: el Artículo 83 (Ex 78) de ofensa al pudor; el Artículo 87 (Ex 81), de prostitución escandalosa; y el Artículo 93 (Ex 87), de travestismo.

“Hubo un especial ensañamiento con esta comunidad, aplicando artículos de ese viejo Código de Faltas. Las persecusiones fueron sistemáticas y se las privaba de la libertad persistentemente. Presas, sufrieron todo tipo de vejaciones y tormentos: violencia, golpes, torturas y violaciones, humillación física y psicológica. No se trató de un atropello clandestino, sino que eran por parte de las instituciones organizadas del Estado”, remarcó Bruera. “Y si bien en los últimos años empezaron a conquistar derechos, la sociedad argentina y la santafesina deben hacerse cargo de reparar a quienes acrediten haber sido víctimas de esta violencia”.

Los detalles del proyecto

El proyecto aprobado busca “reparar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia, por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia contra integrantes de la comunidad travesti-trans”. De aprobarse la ley, se le otorgará una pensión mensual no contributiva con carácter vitalicio a toda persona travesti-trans que acredite que, durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos en su identidad de género. El monto a percibir es el equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia.

Para acreditar las detenciones, las personas deben acompañar al momento de la solicitud al menos uno de los siguientes documentos:

a) documento que acredite de manera fehaciente el registro de detenciones y privaciones de la libertad alegadas;

b) testimonios sobre las privaciones de libertad, brindados en información sumaria tramitada ante la autoridad judicial competente;

c) datos prontuariales obrantes en la Policía de la Provincia de Santa Fe, fondo documental del Archivo General del Servicio Penitenciario, fondo documental del Archivo Provincial de la Memoria o artículos periodísticos debidamente certificados en los que consten las privaciones de libertad; o,

d) historia clínica o informe sobre tratamiento terapéutico recibido, suscripto por profesional interviniente, que dé cuenta de los hechos padecidos.

En todos los casos se debe acreditar con certificado o documento fehaciente de fecha cierta haber tenido domicilio real en la Provincia al momento de las detenciones.