Se va otra semana llena de música nueva en castellano, en la que se destaca la presencia cada vez más fuerte del reggaeton y el RKT abriéndose paso.

Khea y Maria Becerra - Te Necesito

Después de colaborar juntos en "Además de mi", uno de los fundadores de la movida trapera en nuestro país y una de las nuevas caras de la música argentina se vuelve a unir para una nueva canción.

Se trata de "Te Necesito", y con un reggaeton y hasta triste por momentos no para de subir en reproducciones y en menos de 5 horas ya superado la barrera del millón. Hit asegurado.

Ecko - No le bajo

Otro de los primeros en meterle al trap desde el principio es Ecko, que hace pocos días borraba todas las fotos de su perfil en Instagram y avisaba del comienzo de una nueva temporada en su carrera.

El primer lanzamiento de este reinicio en su trayectoria, lo hace con "No le bajo" un RKT con la producción musical de Omar Varela y un video que recuerda la época de "Piso".

Paloma Mami - Que Wea

La chilena deja por un momento las canciones con letras de amor y el reggaeton, para lanzar el video de "Qué Weá", el octavo tema de su último álbum "Sueños de Dalí".

En esta oportunidad Paloma responde con ironía a los que la critican por su origen, su carrera, su cuerpo y su forma de cantar. Si, básicamente la critican por todo así que ella contesta con este trap.

Sofia Gabanna - I'm Sexy

Sofía Gabanna se viene abriendo paso dentro de la música a pasos agigantados, al punto de tener un ritmo inalcanzable de sacar una canción con videoclip por mes. Su última canción se llama "I'm sexy" y vuelve a dar catedra de como se rapea con estilo con bases boom bap.

Lo doblemente meritorio es que Sofía es la hermana de Nathy Peluso y está formando su carrera por fuera de cualquier ayuda que le pudiera dar su "hermana famosa" a nivel profesional.

Sixto Yegros - Oh Mamá

YSY A le dio el puntapié inicial a su proyecto "Sponsor Dios" en el que (entre otras cosas) busca ayudar a todo aquel con ganas de meterle a la música de manera profesional.

Y luego de arrancar el mismo con "Metoritos vs. Dinosaurios", ahora le da la chance a Sixto Yegros con "Oh Mamá". Sixto viene de la movida del freestyle en Buenos Aires y ahora demuestra su estilo fresco de la mano de YSY y Sponsor Dios.