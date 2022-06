El show que tenía programado Tini Stoessel para este fin de semana, en la capital provincial, se suspendió luego de que se desplomara parte de la iluminación del escenario principal.

Estaba previsto que el show se desarrolle este sábado en la cancha auxiliar del Club Atlético Unión, pero tras los incidentes se trasladó al sábado 11 de junio.

Cabe recordar que se trata de la segunda reprogramación. Ya había sido suspendido el 9 de abril de 2022 (fecha original) debido a la salud de Alejandro Stoessel, su padre, quien debió ser operado de urgencia.

Se esperaba la concurrencia al recital de unas 11 mil personas, lo que provocó -sumado a otros eventos- que la capacidad hotelera de la ciudad de Santa Fe este cubierta.

A través de una historia en su perfil de Instagram, Tini manifestó su tristeza por la suspensión de la presentación.

“Santa Fe, estoy igual de triste que ustedes, el show de mañana se va a tener que posponer para el próximo sábado 11 de junio a las 20 porque hubo un problema técnico con el escenario, se cayó una parte del techo y lamentablemente no llegan a tiempo a arreglarlo para mañana”, dijo la artista. “Los amo y los espero el 11 con muchas ganas, perdón por esto, no hay nada que pueda hacer porque me excede completamente”, lamentó la artista.