Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más famosas y queridas del mundo, con 12 años juntos y dos hijos en común, Milán, de 9 años, y Sasha, de 6. Pero fuertes rumores de infidelidad del futbolista del FC Barcelona a la cantante colombiana llevaron a la separación.

Shakira habría sabido de la existencia de otra mujer en la vida del jugador, y esta supuesta infidelidad sería el motivo por el que Piqué llevaría viviendo un tiempo en su piso de soltero de Barcelona y no en el domicilio familiar.

Según parece, además el futbolista francés no para de ir a fiestas y se le ha visto acompañado de otras mujeres en los reservados de las discotecas más conocidas de Barcelona.

Algunos medios han llegado a apuntar que la persona con la que supuestamente Gerard Piqué habría sido infiel a Shakira, es con una joven rubia de 20 años, mientras que otros apuntan a que habría estado con la madre de su compañero Gavi, el joven jugador de 17 años que debutó con el primer equipo el pasado verano de la mano de Koeman, el antecesor de Xavi Hernández en el banquillo del Barça. La madre de Gavi, Gema, está casada y tiene dos hijos.

Piqué y Shakira ya iniciaron el proceso oficial de separación en Barcelona, contratando a abogados especializados para comenzar los trámites correspondientes. Aunque no están casados, sí tienen bienes que comparten y, lo más importante, tienen en común dos hijos, Milán y Sasha.

El dinero no va a suponer un problema, ya que ninguno quiere el dinero del otro, según han develado fuentes de toda solvencia, sin embargo, se avecina una guerra en lo que se refiere a la custodia de los hijos menores, ya que Shakira quiere mudarse e instalarse en otro país. No quiere seguir viviendo en Barcelona por dos motivos: por un lado, no tiene amigos ni familia, solo la de su pareja, y por otro, los problemas que tiene con Hacienda desde hace varios años. la cantante colombiana acaba de perder el recurso contra el fisco e irá a juicio por fraude fiscal.

Por su parte, Gerard Piqué no quiere separarse de sus hijos y alude a que los niños han nacido y se han criado en Barcelona, que es donde tienen su colegio, amigos y familia. Por lo que la disputa que en los medios se ha rumoreado es por la tenencia de los dos hijos, ya que ninguno de los dos quiere cederla completamente.