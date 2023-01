La cantante venezolana Briella acusó a Shakira y Bizarrap de plagio

A pocas horas de conocer la luz, la BZRP Music Session 53 ya generó polémica. La cantante veneozolana Briella, acusó a Shakira y Bizarrap de plagio y subió las pruebas a las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, y minutos después del estreno del videoclip musical, la también compositora admitió haber recibido cientos de mensajes en los que usuarios de distintas plataformas advirtieron haber encontrados semejanzas entre ambas canciones.

“Estoy en shock. La melodía es igual a la de Solo Tú”, manifestó la cantante, por medio de una historia de Instagram. “Solo Tú” fue lanzada en el mes de julio y cosechó casi un millón de vistas.

“Creo que es hasta la misma tonalidad, no me dio tiempo de analizarla bien”, comentó Briella, en otro historia, y continuó: “Yo la amo a Shakira y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. No se qué hacer realmente”.

“De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro", concluyó la cantante venezolana.