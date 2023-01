Después de una enorme expectativa, la Music Session 53 de Bizarrap se estrenó este miércoles por la noche y tuvo a Shakira como invitada especial. En la nueva canción, la artista colombiana apuntó munición gruesa contra su ex pareja, Gerard Piqué.

En pocas horas, el video del nuevo tema del productor argentino superó las 24 millones de reproducciones y se convirtió en el primer éxito comercial del Bizza.

En la letra de la canción, Shakira hace alusión al ex futbolista de Barcelona y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, con quien tuvo una polémica separación, que incluyó una tercera en discordia.

“Una loba como yo no está pa' tipos como tú / A ti te quedé grande / Por eso estás con una igualita que tú, Oh-oh, oh-oh”, expresa la artista colombiana, en la sesión 53. "Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique / Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique", concluye la cantante de 45 años.