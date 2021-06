Luego de anunciar que se va del país para probar suerte en España, parece que a Zaramay ya no le importa nada y va tirando bardo contra todos antes de su partida. Ya dijo cosas contra Cazzu, hace poco contra LuchoSSJ y ahora le tocó a L-Gante.

Durante un vivo en Instagram con sus fans, de repente se sumó L-Gante escribiendo comentarios "tomándole el pelo" y Zaramay no tardó en empezar a sacar trapitos al sol: "Acá ya saben todos que sos hijo mío, sos mi fan y estás re quebrado. Empezaste a hacer música poniendo Malianteo420, cuando yo pegué el malianteo, si no vos no sos nada. "

Y eso fue solo el comienzo, al rato Zaramay ya estaba invitándolo a pelear y lo trató de "paquero", involucrando también en el conflicto a Maxi el Brother, manager de L-Gante.

Después de esto Zaramay subió unas historias a Instagram, mostrando conversaciones de hace unos meses atrás en el que rechazaba una invitación de L-Gante para hacer un tema juntos, queriendo demostrar que la bronca entre ellos comenzó desde esa reunión fallida.

Durante una entrevista L-Gante ya había confesado que le gustaba lo que hacía Zaramay pero que no le convencían algunas actitudes de éste, por lo cual le dejó de tener respeto. Desde ese entonces "el Zara" y L-Gante no pararon de tirarse indirectas, y después de este cruce parece que esta rivalidad recién empieza.