Se re picó: todo Internet vs. Maria Becerra por grabar con Big Ligas

El conflicto de Paulo Londra con Big Liga no para de crear nuevas peleas alrededor de la batalla judicial que tienen los colombianos con el cordobés y que tiene al argentino sin sacar nueva música hace más de dos años.

Primero se enganchó Lenny Tavarez del lado de Big Ligas, después se sumo Duki del lado de Paulo y en las últimas horas explotó Twitter otra vez por el mismo tema pero esta vez con María Becerra y Nicki Nicole como protagonistas.

Todo empezó cuando Big Ligas compartió una foto con María Becerra grabando y escribió en su cuenta de Twitter: "En ARG nadie volverá a trabajar con uds... 3 Doritos después, grabamos con tini, maría becerra, khea, mya, zaramay, ms nina, juan ingaramo, nicki nicole, como van las cosas temita hasta con Gardel si estuviera vivo! A veces la gente se cree todo lo que dice internet, despierten".

Este mensaje fue suficiente para que todos le saltaran al cuello a María Becerra por haber grabado con los colombianos cuando el año pasado ella misma los había criticado por su conflicto con Paulo Londra.

Pero como si la pelea ya no se hubiese puesto picante, también se sumó Nicki Nicole que apareció para poner los puntos y se despegó del mensaje de Big Ligas: "big ligas por favor no me involucren en ese tipo de posteos, yo lo que más deseo y quiero es que Paulo Londra vuelva a sacar música". Mensaje que hasta Lit Killah (amigo de paulo) salió a apoyar.

A esta altura de la polémica Nicki y María ya eran tendencias en Twitter, tildando a esta última de hipócrita, vendida y traidora (entre otros adjetivos poco amorosos). Pero obviamente más personalidades se sumaron: Paulo por su parte sólo se limitó a comentar en su Twitter "Ni se como le dan cabida a giles", mientras que Coscu fue un poco más allá y prometió "nunca más reaccionar a un tema qu salga de los basuras de big ligas", y aclaró que la bronca no era con María sino con Big Ligas que son "totalmente nefastos".

Sorpresivamente el que salió a poner paños fríos en toda la discusión virtual fue Duki que dio un punto de vista un poco más centrado para calmar las aguas: "Nadie puede juzgarla (a María) por sus decisiones laborales, es su cuerpo su vida su decisión. Ella no esta en el colegio secundario haciendo amistades esta trabajando, eso implica que uno a veces no elige todas las personas con las que trata".

Pero también hubo mensaje para Big Ligas: "Como vas a nombrar a Gardel pedazo de bigote de leche. Nos necesitan más ellos a nosotros para que les demos luz, que nosotros a ellos. Ese discurso falso mega egocéntrico métetelo donde quieras papu. Hacíamos temas en el cuarto de un amigo con un mic de mierda la típica placa scarlett y los monis que se podían. Sabemos hacer música sin importar las condiciones y los medios, para que vamos a ir a buscarlos".

Finalmente María Becerra salió a dar su versión, y aclaró que no se está asociando con ninguna empresa, y que se juntó con Big Ligas solo para grabar una de las 20 canciones que tiene para lanzar y pidió disculpas a todos los ofendidos. ¿Fin de la historia? Seguro que no.