El 15 de noviembre de 2017 a la edad de 21 años, el trapero Lil Peep fue encontrado muerto en el colectivo que lo llevaba de gira, a causa de una sobredosis de drogas y mezcla de medicamentos. Algunos meses después, el 18 de junio de 2018, XXXTentacion moría luego de ser atacado a tiros adentro de su auto.

Ambos artistas fallecieron en el pico de sus carreras, transformándose rápidamente en íconos del trap estadounidense de la última década. Y cualquiera pensaría que su buen nombre sería recordado y respetado, pero no, porque sorpresivamente fueron demandados por un cantautor que asegura que una canción suya fue plagiada por ambos artistas fallecidos.

El demandante es Jaden Hoff, conocido como K.R.i.O, un músico que asegura que sus derechos de autor en la canción "Under My Breath" fueron vulnerados con "Falling Down", la canción póstuma de la dupla publicada en 2018. Hoff afirma que su composición fue publicada el 13 de junio de 2018 en SoundCloud, tres meses antes del debut de “Falling Down”, y en su alegato, detalla que el supuesto riff apareció acelerado, filtrado, enlazado y ecualizado en la publicación definitiva, y aún reconocible en comparación con “Under My Breath”.

La demanda agrega que “Falling Down” obtuvo 21 millones de visitas en YouTube y 20 millones de reproducciones en Spotify, así como un top 20 en la lista Billboard Hot 100. Y en el documento Hoff mencionó a XXXTentacion y Lil Peep como si aún estuvieran vivos, alegando que los acusados ​​están recibiendo regalías por la canción en California.

Parece que alguien necesita pagar el alquiler.