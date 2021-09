Después de muchos rumores y especulaciones sobre una posible colaboración entre Bad Bunny y Gorillaz, finalmente fue el propio vocalista y fundador de la banda animada, Damon Albarn, quien confirmó que los rumores son ciertos y tienen una canción juntos.

El británico se lo confirmó a la revista mexicana Warp que presentó la noticia como una "exclusiva mundial". La grabación fue hecha en Jamaica y será el primer sencillo grabado para un nuevo álbum que lanzará Gorillaz.

Aunque no se sabe la fecha de salida de este material, el también vocalista de Blur revela que será un "Bad Bunny Meet Gorillaz" y que sonará a reggaetón: "No me importa lo que la gente piense sobre esta colaboración. Siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa ".