Aunque para viciar no hay fechas si las hay para la salida de los juegos, y a este año marcado por la pandemia todavia le quedan 31 días por delante en el que estarán saliendo nuevos juegos para PC. Por eso aca va la lista de los lanzamientos que podrás disfrutar este mes si pudiste ahorrar algo de plata.

1 de diciembre

-Empire of Sin

-Twin Mirror

-Chronos: Before the Ashes

-Project Wingman

- Worms Rumble

ALCAPONE LLEGA A LA CIUDAD - EMPIRE OF SIN | Gameplay Español

2 de diciembre

-Sam and Max save The World Remastered

3 de diciembre

-El Hijo: A Wild West Tale

-Immortals Fenyx Rising

-Haven

-Oniria Crimes

-PHOGS!

-Tinkertown

Phogs! - Official Gameplay Trailer | PS4

4 de diciembre

-DARQ (Complete Edition)

-Dragon Quest XI S: Edición definitiva | 39,99 euros

-John Wick Hex

-Suzerain

7 de diciembre

-Drawn to Life: Two Realms

8 de diciembre

-Call of the Sea

-Monster Sanctuary

-Puyo Puyo Tetris 2

-Shakes on a Plane

10 de diciembre

-Cyberpunk 2077

-Deaths in Damipolis: Inner Thoughts

-George Orwell’s Animal Farm

Cyberpunk 2077 — Official Gameplay Trailer

11 de diciembre

-Alba: A Wildlife Adventure

-Medal of Honor: Above and Beyond

16 de diciembre

-D-Corp

-MXGP 2020

22 de diciembre

-Override 2: Super Mech League