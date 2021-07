Una nueva serie de “Pokémon”, esta vez no animada sino de acción real, está en desarrollo con miras a estrenarse a través de la plataforma de Netflix.



Según informó el medio especializado estadounidense Variety, aunque recién son los primeros días del proyecto y todavía no se conocen detalles de su trama, se supo que el productor y guionista Joe Henderson, quien en la actualidad funge como co-showrunner de “Lucifer”, será el encargado de desarrollar los guiones de la nueva serie.



Esta tendrá como antecedente inmediato la película “Pokémon Detective Pikachu” (2019), que combinaba actores y animación por computadora, aunque no se confirmó que ambas historias vayan a tener relación entre sí.



El proyecto no sorprende, toda vez que Netflix se ha hecho con los derechos de distribución de varias series, las nuevas y las ya emitidas, de “Pokémon” y lleva varios años aumentando su inversión en animé o contenidos de acción real adaptación de animé, como "Death Note".



La franquicia de “Pokémon” nació como un videojuego en 1996, con numerosas versiones y actualizaciones desde entonces, pero fue cuando debutó el animé al año siguiente que se convirtió en un fenómeno de masas.



El concepto: entrenadores de monstruos de bolsillo viven aventuras mientras recorren el mundo a la busca de cazar más y mejores pokemones que los ayuden a ganar torneos deportivos.



Su despliegue en más series, juegos, cartas intercambiables, libros y manga, entre otros formatos, prueban que a casi 25 años de su nacimiento “Pokémon” es un fenómeno lejos de extinguirse.