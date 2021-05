Después de la primera película de Venom estrenada en el 2018 y protagonizada por Tom Hardy, el simbionte del universo de Spider Man tiene trailer para lo que será la secuela que prometió el post crédito de la primera.

Se llamara "Venom: Let There be Carnage" y como se había adelantado en el 2018, se enfrentará contra el asesino en serie y psicópata Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, que luego se transformará en Carnage.

La película se estrenará el 24 de septiembre y parece que seguirá la linea de la anterior entrega, en la que además de peleas entre simbiontes se busca una historia cómica entre Eddie Brock y su simbionte, Venom.

Seguramente con el correr de los meses se vaya liberando más material, pero mientras tanto mirá el primer trailer de "Venom: Let there be Carnage" (o "Venom: Carnage liberado" como se tradujo para toda latinoamérica)