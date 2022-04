La cadena de televisión japonesa "TV Asahi", realizó una encuesta en donde participaron más de 150 mil ciudadanos japoneses, para averiguar cuales son los 100 mejores mangas de la historia del país nipón.

Y tal vez cualquiera podría llegar a creer que los más famosos a nivel mundial como Dragon Ball o Naruto podían llegar a pelear el primer puesto, pero no. Los resultados dieron por ganador a la historia de Eiichiro Oda, One Piece, la cual recientemente publicó su capítulo número 1000.

En segundo lugar, y para sorpresa de algunos, se ubica el manga de Koyoharu Gotoge, Demon Slayer, el cual en 2020 estrenó su primera película, la cual se volvió el filme más taquillero en la historia de Japón.

En teoría son los que saben sobre la materia, así que acá te dejamos la lista completa con los 100 mejores mangas elegidos por los japoneses.

1-One Piece (33,600)

2-Demon Slayer (29,100)

3-Slam Dunk (26,700)

4-Detective Conan (25,400)

5-Dragon Ball (22,400)

6-Attack on Titan (21,900)

7-Naruto (19,800)

8-Haikyu!! (18,700)

9-Fullmetal Alchemist (18,500)

10-JoJo’s Bizarre Adventure (17,100)

11-Hunter X Hunter (16,200)

12 -Gintama (16,100)

13-Kingdom (15,200)

14-World Trigger (11,700)

15-Doraemon (11,300)

16-My Hero Academia (10,900)

17-Yu Yu Hakusho (8,600)

18-Black Jack (8,200)

19-Jujutsu Kaisen (8,000)

20-Natsume’s Book of Friends (7,400)

21-Glass Mask (7,100)

22-Fist of the North Star (7,000)

23-Bleach (6,950)

24-Touch (6,900)

25-Phoenix (6,700)

26-Banana Fish (5,800)

27-The Rose of Versailles (5,600)

28-Inuyasha (5,300)

29-Ashita no Joe (5,100)

30-Dragon Quest: The Adventure of Dai (4,950)

31-Rurouni Kenshin (4,900)

32-Maison Ikkoku (4,600)

33-Zatch Bell! (4,400)

34-The Poe Clan (4,100)

35-KochiKame (4,080)

36-Golgo 13 (4,060)

37-Sazae-san (4,040)

38-Star of the Giants (4,020)

39-Astro Boy (4,000)

40-Golden Kamuy (3,950)

41-Tokyo Ghoul (3,900)

42-Dokaben (3,850)

43-The Quintessential Quintuplets (3,800)

44-Aim for the Ace! (3,600)

45-Dobutsu no Oisha-san (3,450)

46-The Promised Neverland (3,400)

47-Hajime no Ippo (3,100)

48-Ushio and Tora (3,000)

49-Master Keaton (2,900)

50-Kaguya-Sama: Love is War (2,850)

51-Assassination Classroom (2,800)

52-Kuroko’s Basketball (2,750)

53-Black Butler (2,700)

54-The Prince of Tennis (2,650)

55-Haikara-san: Here Comes Miss Modern (2,600)

56-Candy Candy (2,300)

57-City Hunter (2,290)

58-Chainsaw Man (2,260)

59-Nodame Cantabile (2,230)

60-Parasyte (2,200)

61-Urusei Yatsura (2,000)

62-Card Captor Sakura (1,900)

63-Kinniku Man (1,850)

64-Bungo Stray Dogs (1,800)

65-Fairy Tail (1,790)

66-Tokimeki Tonight (1,760)

67-Reborn! (1,730)

68-Hoshin Engi (1,700)

69-Cyborg 009 (1,550)

70-Boys Over Flowers (1,500)

71-Tetsujin 28-Go (1,300)

72-H2 (1,250)

73-Galaxy Express 999 (1,200)

74-Devilman (1,160)

75-Magi: The Labyrinth of Magic (1,130)

76-Oishinbo (1,100)

77-Abu-san (1,050)

78-Space Battleship Yamato (1,000)

79-Basara (990)

80-Captain (980)

81-Barbaric Legend (960)

82-Hikaru no Go (950)

83-Major (930)

84-Fire Force (920)

85-Toilet-Bound Hanako-kun (900)

86-Karakuri Circus (890)

87-Fruits Basket (860)

88-Kaze no Daichi (830)

89-Yukan Club (800)

90-Aria (780)

91-Berserk (760)

92-Macaroni Spinach (740)

93-Princess Knight (720)

94-Rent-A-Girlfriend (700)

95-D.Gray-Man (690)

96-Sket Dance (660)

97-Captain Tsubasa (630)

98-Tenshi Nanka Ja Nai (600)

99-March Comes in Like a Lion (580)

100-Dr. Stone (560)