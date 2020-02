Unión clasificó con lo justo en Brasil y avanza en la Sudamericana

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Unión se clasificó por primera vez a la segunda fase de la Copa Sudamericana pese a perder este jueves por la noche por 2 a 0 en Brasil ante Atlético Mineiro, porque lo había vencido por 3 a 0 en el partido de ida disputado en Santa Fe.

Pero si la idea de aguantar la diferencia bien lejos del arco de Sebastián Moyano era la que el técnico Leonardo Madelón le había inculcado a sus dirigidos para la primera parte del partido, o estos no lo interpretaron o directamente no supieron, o no pudieron hacerlo.

Es que los brasileños fueron claramente superiores durante esos 45 minutos iniciales y no terminaron recuperando el 0-3 de la ida por pura casualidad, léase la punta del pie derecho de Moyano en una salvada providencial cuando el período expiraba.