La cooperativa AFA cerró el año con 1200 millones de superávit

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA SCL) celebró el incremento logrado en acopio de granos y en comercialización de insumos agropecuarios, como también en la asociación de un millar de productores nuevos. Una de las más importantes de la economía agropecuaria latinoamericana se destacó el año pasado por un superávit de más de 1.200 millones de pesos en su balance. Todo un dato para un sector que en los últimos meses se ha estremecido con la zozobra de algunos jugadores de envergadura como BLD y Vicentín.

AFA conserva su posición al controlar –con 6 millones de toneladas acopiadas– entre el 5,5 y el 6,5% de la producción oleaginosa del país, lo que equivale a más del 1% de la producción mundial de soja. Lo hace a través de unos 40.000 socios (16.000 activos) que entregan sus cosechas en las 140 plantas de silos distribuidas en 9 provincias, con una capacidad de acopio instalada de 3 millones de toneladas.

"Cerramos un buen año, primero porque tuvimos buenas cosechas, con un incremento de más del 30% interanual en el acopio de granos, más de un 20% en venta de insumos –tenemos formuladora propia de fitosanitarios–, y un muy buen balance económico que supera 1200 millones de pesos", valoró Jorge Petetta, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa de primer grado.

Jorge Petetta, presidente de AFA. (foto: Nicolás Glardon - AFA)

El titular de AFA también cifró claves del presente en el exitoso desempeño del molino harinero que inauguraron en 2015 en San Martín de las Escobas, donde producen la harina Federación, y en el crecimiento de las cinco ferias ganaderas que controlan: en Cañada Rosquín, Totoras, Providencia, Marcos Juárez (Córdoba) y Junín (Buenos Aires).

"Este último año exportamos menos, porque tratamos de buscar el mejor precio para el asociado. Si conviene vender en el mercado interno a los exportadores, lo hacemos. Hubo épocas que llegamos a exportar casi el 20% de lo acopiado, porque convenía. Pero si hay mejor número acá, lo hacemos acá", explicó Petetta acerca del plan de negocios actual.

El molino harinero, una de las últimas grandes inversiones de la cooperativa.

AFA ha penetrado en Bolivia y Brasil, fundamentalmente, con granos pero también aceites, legumbres y harina en una proporción menor. Pero la mayor parte de la última cosecha la comercializó en el mercado interno, para molienda, aceiteras o fasón con exportadores.

Aunque no es una entidad gremial, en sus 87 años de trayectoria comercial la cooperativa se hizo caja de resonancia sobre el humor reinante en el campo respecto de la política para el sector. Al respecto, Petetta comentó "cierto malestar latente en buena parte de los productores, pero hay que ver", analizó. "Si bien han salido las leyes, hoy las retenciones no están trabajando al 100%: trigo estamos entre 6 y 7%; soja viene como hasta entonces, entre 28 y 29%. Todavía no impactó, aunque en algunas zonas se estén movilizando", relativizó el presidente de AFA, asociado y productor agropecuario de Villa Eloísa.

"Claro que si hay aumento de retenciones, significará menos margen de ganancia para los productores. Esto siempre termina impactando en los asociados. Sería deseable que haya una buena segmentación, tal como dice la ley en un párrafo. Acá hay 6000 productores que hacen el 80 por ciento de la soja, los que explotan de 20 mil hectáreas para arriba. Tal vez esos sean los que deben pagar las retenciones y hacia abajo, menos. Porque son los que invierten en el país, no se la llevan afuera aunque se los critique porque cambia la chata o el tractor son los que hacen circular la rueda", distinguió.

Ferias ganaderas, otra diversificación en la cartera de negocios de AFA.

Petetta no se alarma como lo hacen otros chacareros que ya sacaron los tractores a la ruta. Para analizar el panorama, toma distancia. "Hace 17 años que tenemos retenciones, pedir retenciones 0 tampoco es justo, pero sí está bien que haya una buena segmentación, somos el 80% de los productores que hacemos el 20% de la soja y deberíamos ser a quienes menos nos toque el bolsillo. Si habría un gesto del gobierno en ese sentido, de esa forma bajarían las tensiones".

En este sentido, pidió que la instrumentación de la política agropecuaria no empuje de nuevo hacia el monocultivo. "La siembra de maíz y trigo ha venido creciendo mucho en estos últimos años, y donde se hace trigo luego se hace soja,lo que mueve el transporte, los peones de Uatre en los pueblos. Es mucho movimiento de dinero. Sería importante que no se toque tanto el trigo y maíz para evitar que de nuevo se sojalice todo, sería malo económicamente y agronómicamente", advirtió.

Devolución a socios

Petetta comentó la implementación en esta campaña de un plan de fidelización de asociados, como reconocimiento a quienes confían totalmente sus operaciones de compra y entrega. "Es el plan 'Siento x 100 AFA' para asociados consecuentese. Todos aquellos que entreguen el 100% de los granos y compren todos los insumos dentro de la cooperativa tienen muchas bonificaciones en temas de tarifas paritarias, de comisión, tasas de interés, la mutual de alta complejidad Solidez, de primer nivel. Por la confianza que nos brindan, tenemos que devolverle algo a estos asociados", señaló.

Aplicación móvil

AFA instrumentó una aplicación móvil para teléfonos celulares que le permite al socio informarse y operar en todo momento con la cooperativa. La app ofrece cotizaciones de cereales y oleaginosas, del mercado de hacienda y la posibilidad de compra de insumos agropecuarios. Asimismo, informa novedades del sector y promociones. Pero la prestación quizás de mayor valía es la conexión on line con la cuenta corriente y la posibilidad de descargar un estado. Ahora sumarán la posibilidad de ver en vivo lotes de hacienda en feria con la posibilidad de comprarlos directamente desde la app.