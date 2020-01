Se reveló de quién es la "quinta mano" en la foto de Susana y Darín

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La imagen sembró durante años incertidumbre, explotó en redes y ahora la respuesta llega también por la misma vía. Se trata de una fotografía de Ricardo Darín y Susana Giménez posando juntos en una instantánea que data de finales de los 70, cuando la pareja mantuvo una relación que duró nueve años.

Pero lo extraño no está en qué fue lo que unió a este dispar dúo de personajes nacionales, sino en un detalle incomprensible de la imagen. Es que aunque sólo aparecen los dos, y parece no haber nadie más cerca, la mano que está agarrando Darín sobre su hombro izquierdo no tiene dueño.

Por muchos años no hubo respuestas. Pero el tema se retomó cuando una usuaria le consultó a Darín sobre la imagen desde su cuenta de Twitter. Y el actor dio su versión por primera vez.

“Perdón el atrevimiento. Pero soy de las que va a la fuente directa”, le escribió arrobando a Darín. “¿Vos me podés explicar de quién es la 3er mano de la foto? No quiero morir sin saberlo. Gracias!”, preguntó la mujer. El actor le respondió aunque sin mucha certeza.

Creo q de arturo puig. Era un ensayo de Sugar por eso supongo q es de el. Abrazo — Ricardo Darin (@BombitaDarin) January 14, 2020

Los tres artistas realizaban obras de teatro en esa época por lo que pasaban muchas horas juntos. Quizás la foto fue retocada y sacaron a Puig de imagen, olvidándose de borrar su mano.