El Indio Solari anunció un nuevo show "íntimo" para marzo

7 de Marzo, @losfundamentalistasok en el Estadio Malvinas Argentinas ! Entradas a la venta desde mañana a las 13hs por sistema ticketek y en todos estos puntos de venta. GROOVE (PALERMO) Av. Santa Fe 4389, Capital Federal. UNICLUB (ABASTO) Guardia Vieja 3360 RIOSIL (MAR DEL PLATA) San Martin 2286, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. SPORT 78 (ROSARIO) Shopping Paseo del Siglo, local 133 1º nivel. Córdoba 1643, Rosario, Provincia de Santa Fe. JASON ROCK 1 (LA PLATA) Calle 6 N°817 (entre 48 y 49), La Plata, Provincia de Buenos Aires. QUALITY ESPACIO (CÓRDOBA) Av. Cruz Roja N° 200, Córdoba. NO ME OLVIDES (LOMAS DE ZAMORA) Av Meeks 490. Lomas de Zamora. LA ESTAKA (QUILMES) Peat. Rivadavia nro 334, local 9. Quilmes

