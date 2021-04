Con carteles como “Seguridad para la presencialidad” y “La escuela no se toca”, la comunidad educativa de la Escuela Nº 756, en España y Caña de Ámbar se manifestó frente al Casino de Rosario ante la falta de respuestas oficiales que les garanticen volver a clases tras haber sufrido ayer su robo número 13 en el año.

La protesta fue convocada bajo el lema “hartos de la falta de solución por parte del gobierno, los padres que ven que sus hijos no son tenidos en cuenta a la hora de educar”. El reclamo, además del material robado, es alguna solución a la inseguridad.

"Queremos una explicación. Como puede ser que el casino tenga luz, agua y seguridad y que nuestros hijos no pueden empezar las clases después de un año difícil. Por qué no pueden tener seguridad nuestras escuelas? Fue una gran desilusión ver a los chicos preparados y angustiados por no poder empezar la escuela. Necesitamos una respuesta inmediata. Que el Ministerio de Educación haga su trabajo", mencionaron los padres.

Este jueves, por segundo día consecutivo, allí no se pudo comenzar con las clases presenciales del ciclo lectivo 2021, y desde la dirección ya se informó a los padres que “no habrá clases hasta nuevo aviso”, y en otro mensaje aclararon: “Entregaremos las tareas a los padres”.

Son alrededor de 600 los niños y niñas que están inscriptos en esa escuela y todavía no pudieron iniciar el ciclo lectivo. Y el motivo específico es la imposibilidad de habilitar los baños para alumnos porque por enésima vez ladrones entraron a robar.

Un informe publicado por este medio, el mes pasado, daba cuenta de que esa escuela del barrio Las Flores no estaba en condiciones de volver a la presencialidad porque durante el receso estival habían robado y destrozado inodoros, lavabos, faltaban canillas, luminarias y otros elementos. Esa situación se subsanó, se repusieron todos los sanitarios que faltaban y estaba todo listo para abrir la escuela, pero una vez más los vándalos regresaron y se robaron la grifería.