Los nuevos instrumentos de pago sin contacto a través de tecnologías sobre teléfonos móviles como la de Apple Pay son el presente. Las empresas se han dado cuenta de que no nos separamos de los teléfonos móviles inteligentes y nos han dado la oportunidad de ampliar las herramientas que ya nos ofrecen con la alternativa de convertirlos en un medio de pago.

Con estas tecnologías como la de Apple Pay tu móvil es un instrumento de pago sin contacto y con total seguridad, como una tarjeta de crédito o débito, pero con la ventaja de que tu teléfono siempre suele estar en tu mano. Por lo tanto, utilizar sistemas de pago sin contacto en tiendas físicas, apps y webs es ahora mucho más fácil.

La utilización de un smartphone para realizar los pagos tiene la ventaja de que añade otra capa de seguridad a las operaciones (Face Id, Touch Id o un código) y que no envían los datos (números) de la tarjeta a los comercios

Pero las wallet también son un mercado al alza. Hablamos de Apple Pay para teléfonos con sistema operativo iOs de Apple (o iPads, o smartwatches de la firma de la manzana), pero los terminales con sistema operativo Android tienen otras alternativas como la desarrollada por la firma coreana Samsung (Samsung Pay). También puedes utilizar Google Pay si eres especialmente seguidor de esta firma y priorizar su tecnología a la del sistema operativo de tu terminal.

Dicho de otra manera, Apple Pay no es muy diferente a hacer trading de acciones con app.

Pero cuidado. Si tienes un iPhone o un dispositivo Apple que quieres utilizar con esta tecnología debemos comprobar primero qué bancos en tu país aceptan esta tecnología. Porque no todas las entidades financieras emiten tarjetas de débito y crédito compatibles con Apple Pay. Puedes preguntar en tu banco o consultar en la página web de Apple de tu país para estar seguro. Los datos suelen estar actualizados.

Por lo general, los grandes emisores de tarjetas del mundo: Visa, Mastercard y American Express aceptan estas tecnologías. Lo que hacen los usuarios con Apple Pay, Google, Pay o Samsung Pay y una tarjeta de estas firmas es añadir seguridad en las operaciones contactless.

Esta tecnología en los dispositivos de la manzana lleva activa varios años, desde 2014 y va creciendo a medida que los nuevos usuarios de Apple incorporan a sus terminales medios de pago compatibles con esta herramienta.

No obstante, Apple Pay tiene sus desventajas. Por ejemplo, si te quedas sin batería te quedas sin forma de pagar tus compras. No todos los comercios aceptan ya esta forma de pago sin contacto y el sistema no permite un número amplio de tarjetas.

Si valoramos desde un punto de vista de mercado el impacto del Apple Pay en la cotización de las acciones de Apple, probablemente no encontremos nada. La aplicación no es un motor en sí de las subidas en bolsa de la firma de la manzana, pero sí es un paso más en la evolución tecnológica que genera a través de nuevos servicios a través de sus dispositivos móviles que antes no estaba.

Digamos que del 53% que se revalorizan las acciones de Apple en los últimos doce meses a pesar de la caída del 7% en lo que llevamos de año, no hay una parte que se pueda apuntar esta tecnología. Sin embargo, qué duda cabe que los avances de sus acciones los últimos años han venido alimentados por estos desarrollos que poco a poco van colocando a la compañía como una de las firmas tecnológicas líderes del mundo. ¿No haces tú trading de acciones con app? Pues otros compran con Apple Pay.