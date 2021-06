La actriz, bailarina y flamante conductora Sofía Pachano, que desde febrero se sumó al ciclo de la TV Pública "Cocineros argentinos" destacó que "gracias al feminismo disfrutar de la comida está dejando de ser un placer culposo".

"Argentina es un país muy estético, siempre se priorizó eso por sobre la salud pero creo que en estos últimos años que hay más información y una bajada feminista, eso está empezando a cambiar", dijo Pachano, de 32 años.

Aunque pisó un escenario por primera vez a los 5 años junto a sus padres Aníbal Pachano y Ana Sanz y desde entonces no paró, Sofía Pachano también estudió gastronomía. Sin embargo, esa faceta desconocida se popularizó recién el año pasado gracias a su virtuosa participación en "Masterchef Celebrity" (Telefe).

El reality gastronómico que la mostró como una avezada cocinera sorprendió al público y fue el puntapié para su desembarco en la decimotercera temporada de "Cocineros argentinos" junto a Juan Braceli y Juan Ferrara.

"En un mes hacemos 20 recetas y cuando entré les advertí a todos: ´Miren que en un mes agoto mis caballitos de batalla y después no sé´, pero vamos investigando, probando cosas, estoy aprendiendo mucho", contó.

Bajo la premisa de que "cualquiera puede cocinar", el envío que va de lunes a viernes de 13.30 a 16 por la TV Pública ya lleva más de 3000 episodios.

"Es un programa de referencia: cuando buscás una receta en Google las primeras que aparecen son las de "Cocineros..." y que sea un programa que va por la TV Pública hace que cualquier persona con una papa y una antena pueda vernos", resaltó.



—¿Qué balance hacés de estos primeros meses?

—Es positivo porque es una conducción diaria, que nunca había hecho. Estoy aprendiendo muchísimo porque el vivo es difícil: si te mandaste una, quedó. Tiene algo muy lindo la TV Pública y es no está pendiente del rating, tenés un aire que en otros canales es más complejo porque están viendo todo el tiempo el minuto a minuto y acá no es un peso para los conductores.



—Este programa en un canal público y federal ¿tiene una función más allá del entretenimiento?

—Sí, tiene una función. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de pensar las recetas porque muchas veces la televisión está enfocada en Capital Federal y las provincias quedan afuera. En este programa, no: somos el país, es algo federal. A la hora de comunicar una receta también tratamos de hacer todo el tiempo una bajada de línea en relación a la alimentación y en este momento, con cifras de pobreza que te ponen la piel de gallina, también tenés que tener cuidado, no podés estar diciendo "vamos a comprar 5 kilos de vacío para tirar a la parrilla" porque probablemente mucha gente que lo ve está viviendo de una tarjeta Alimentar. Al ser un programa de servicios tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vamos a dar.



—¿Con este nuevo rol sentís que cambió tu responsabilidad por estar al frente de una cámara?

—Sí. Para mí es importante porque ya no comemos como antes. Hay otra información, se sabe qué alimentos son buenos para la salud y cuáles no, y después existe la línea de los permitidos. Sabés que si comés vacío con papas fritas a caballo todo el tiempo posiblemente te traiga problemas. La responsabilidad que tenemos es desde ese lado. Los primeros años de "Cocineros..." todo era más opulento, bizcochuelos de mil huevos, y yo por lo menos en mis recetas, tengo eso muy presente porque va con mi filosofía en los últimos años y me parece hipócrita hacer una cosa si pienso otra. Y eso es una lucha constante. Y también está nuestro nutricionista, Diego Sívori, al que le consulto un montón de cosas. Es un programa de televisión de entretenimiento que apuesta a que te llegue la información correcta y después cada uno hace lo que tiene que hacer que es, eventualmente, consultar a un nutricionista.



—¿Qué es lo que más te gusta de cocinar?

— Que el alimento nos une y es una manera de dar amor. Los que tuvimos el privilegio de que en nuestras casas nos alimenten con cariño y nos pregunten "¿comiste?" o "¿no tenés hambre?" la cocina nos lleva ahí. Y ahora lo que me gusta es la masividad porque hace que la gente, frente a una receta, me escriba y me diga: "Uy, mi tía hacía esto", "mi abuela hacía algo así", "me hiciste acordar tal cosa".



—Desde "Masterchef Celebrity" estás en la tele pero desde otro lugar, ¿cómo ves la pantalla chica?

—Compleja. A mí me hace muy mal que no haya trabajo para los actores, me parece muy tremendo que haya una novela turca en vez de una ficción argentina, teniendo los talentos que hay acá, no solamente actores: producción, técnicos, maquilladoras. Sé por qué sucede, te dicen que es caro y es verdad, pero pongámonos creativos, no digo subsidios pero quizás no cobrar alguna cosa o algún tipo de facilidad. Por otro lado, en medio de la pandemia hay que tener una responsabilidad de comunicación fuerte, no se puede hacer lo que se hacía antes como si nada porque por ahí hay gente que te ve, te tiene como referente y piensa que eso está bien. Uno tiene que ser muy responsable con lo que dice y sobre todo con lo que hace en la tele.