Comprar un celular es muy difícil, o por lo menos, no es nada barato. Así que es importante cuidar del dispositivo para poder estirar su vida útil. Es probable que en ciertos momentos el aparato se recaliente, lo cual es perjudicial para su funcionamiento y hasta en algunos casos puede generar una explosión. Para no preocuparse en vano, hay consejos y recomendaciones para que el celular no sufra de ningún golpe de calor.

Todos los aparatos de telefonía móvil generan calor al momento de usarlos. Esto se debe principalmente a dos razones: la batería y la pantalla. Cuando la batería se encuentra bajo un uso intenso es normal que despida radiación en forma de calor, aunque esto rara vez tiene tal intensidad como para que el tacto lo perciba. Lo mismo ocurre con la pantalla, pues cuando tiene un brillo elevado y se encuentra reproduciendo contenido audiovisual es posible que presente una temperatura más elevada de lo normal.

La temperatura de los smartphones cambia todo el tiempo dependiendo de su uso. Es decir, si hay muchas aplicaciones trabajando en segundo plano, o si por ejemplo está prendido el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS mientras se reproduce una serie a todo volumen, es lógico que el dispositivo genere más calor e incluso llegue a sobrecalentarse. Y acá es cuando empiezan los problemas.

Cómo evitar que sobrecaliente

Es importante usar el teléfono en ambientes con temperatura que vaya de 0 a 35º C. Es decir, que dejar el celu en la terraza en el enero rosarino no sería la mejor de las opciones.

+ Darle descanso de uso: si el teléfono se calienta de más es importante darle un tiempo al aparato y también es clave quitarle la funda, ya que esto permitirá que se ventile la parte posterior.

+ Cerrar las aplicaciones que no están en uso: si hay muchas apps corriendo en segundo plano, sin duda esto tendrá impacto en el rendimiento del celular, quitándole vida a la batería lentamente y causando más temperatura.

+ Utilizar el ahorro de batería: este modo reduce las funciones de nuestro dispositivo, alivianando su carga de trabajo lo que hace bajar la temperatura.

+ Reiniciarlo: a veces algunos bugs en el software pueden causar el sobrecalentamiento, lo cual puede ser solucionado fácilmente si se reinicia el sistema operativo.

+ Detectar virus: existen virus que funcionan en segundo plano que pueden perjudicar a la batería en un proceso más rápido que lo normal, calentando el dispositivo en el proceso.

Siguiendo estos consejos se evitará el recalentamiento del celular lo cual es esencial para que la batería y la pantalla puedan estirar su tiempo de funcionamiento y evitarnos así el mal trago de comprar un nuevo teléfono.