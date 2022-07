El acuerdo entre Nación y Santa Fe por el pago de la deuda histórica generó revuelo político en la provincia y trajo consigo diferentes interpretaciones en pocas horas. El anuncio oficial el miércoles por la tarde, generó una respuesta inmediata de la oposición al día siguiente, y una pronta ratificación el viernes por parte del gobierno provincial, respaldada por referentes del peronismo santafesino.

En diálogo con Rosarioplus.com, el presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados provincial, Leandro Busatto, respaldó al gobernador Omar Perotti y a su ministro de Economía, Walter Agosto, quienes el viernes al mediodía brindaron precisiones sobre el convenio, y aunque sin hacer menciones, devolvieron algunas “gentilezas” al arco opositor que se manifestó en términos hostiles respecto al pago de la deuda.

Así como para los referentes de la oposición el repudio al acuerdo por la deuda fue motivo para una foto de unidad, donde confluyeron quienes podrían formar parte del denominado Frente de Frentes, Busatto reconoció que la rúbrica del acuerdo entre Alberto Fernández y Omar Perotti, puede ser un motivo para acercar las partes en el peronismo provincial. “Hay pequeños hitos en los últimos meses que muestran un peronismo unido en sus riquezas y en sus diversidades. Este es un tema que hay que apoyar fuertemente”, deslizó.

- ¿Qué nivel de importancia cobra este acuerdo para la gestión provincial teniendo en cuenta los detalles que brindó el gobernador?

- Es una de las noticias más importantes para la provincia en los últimos cinco o seis años. Implica un acuerdo muy beneficioso para la provincia a partir de una sentencia que le ha dado validez a lo que en su momento exigimos. La historia reciente nos remonta a que otras administraciones, a pesar de haber hecho los intentos para el cobro, no pudieron hacerlo.

Y como es una noticia de relevancia que pone al ejecutivo de la Nación y al de la provincia de cara a la sociedad con una muy buena noticia, la oposición trató de montar una operación política para infravalora y desprestigiar el hecho, para llenar de incertidumbre algo en lo que hay certezas.

Llama la atención que, habiendo sido el reclamo de Santa Fe un motivo de unidad para la política, y nosotros habiendo sido oposición acompañamos siempre al gobierno de Lifschitz y de Binner en el reclamo ante la Corte, hoy no tengamos una actitud recíproca de la oposición. Claramente hay más preocupación por una foto pensando en las elecciones que en el futuro de los santafesinos.

- A partir de esta discusión, ¿la política santafesina dejó pasar una oportunidad para unificarse transitoriamente en pos de un objetivo común?

- Yo creo que en caso de haber una oportunidad la despilfarra la oposición, que está mucho más pendiente de ver cómo puede acercar sus chances a ganar la elección que por preocuparse por el bienestar de los santafesinos. Están haciendo terrorismo mediático con una situación clara y contundente. Intentan infravalorar una noticia muy buena y quieren hacer creernos que el gobierno provincial está de rodillas frente a Nación. Pero ya estamos acostumbrados a que esto ocurra y es porque siempre cerraron filas con la idea de que a ellos les va a ir mejor si al gobierno le va peor. Pero en realidad si al gobierno le va peor al que le va a ir peor es a los santafesinos. Es lo que la política no entiende. En la foto de ayer (por el jueves) donde está el socialismo, el PRO y el radicalismo, está reflejado eso.

- ¿Notás que este hecho le puede dar más fuerza a un armado para competirle al peronismo en la provincia?

- A mí no me cabe la menor duda de que van a terminar en el mismo lugar esos actores, porque lo único que los une es la vocación de que le vaya mal al peronismo. Están desesperados y están permanentemente obsesionados con terminar con el peronismo, y el peronismo me parece que logra siempre regenerarse para que la gente pueda vivir mejor. Estamos en modelos de país distintos.

- ¿Y hacia adentro del peronismo? ¿Esto puede acercar a las partes que manifestaron diferencias?

-Venimos trabajando en esa sintonía. Hay pequeños hitos en los últimos meses que muestran un peronismo unido en sus riquezas y en sus diversidades. Este es un tema que hay que apoyar fuertemente porque es una decisión política de Alberto (Fernández) y de la gestión de Perotti. De hecho se va a pagar mucho tiempo antes de que inicie el proceso electoral.

- El reparto de los fondos a comunas y municipios, ¿va a ser otro tema de discusión, o ya fue saldado en Legislatura?

- Los fondos se van a distribuir como se hizo históricamente en términos de coparticipación, descontando los adelantos que hubo en 2019 para municipios y comunas. Así como se adelantó plata que no había para municipios (en ese entonces) oficialistas porque venían las elecciones, ahora corresponde que devuelvan lo que el gobierno les adelantó. No se les va a pedir, se les va a descontar de lo que les toca recibir.